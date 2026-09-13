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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بدون عناء الزحام.. أماكن وطرق سداد فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2026 وخطوات الاستعلام

سداد فاتورة الكهرباء
سداد فاتورة الكهرباء
خالد يوسف

تتزايد معدلات البحث عن طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2026، بعدما أتاحت وزارة الكهرباء عدة وسائل متنوعة لدفع قيمة الفاتورة الشهرية، دون الحاجة إلى انتظار المحصل أو التوجه إلى مقار شركات توزيع الكهرباء، مع توفير إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن قيمة الاستهلاك قبل السداد، وفي ظل التحول الرقمي السريع لتسهيل الخدمات على المواطنين، أصبح بإمكان الجميع إنهاء هذه الإجراءات بخطوات معدودة من المنزل، مما يوفر الوقت والجهد، ويضمن متابعة استهلاك الطاقة بدقة تامة طوال الشهر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2026

يمكن للمشترك الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر والضغط على «قسم الخدمات».


اختيار خدمة «الاستعلام عن الفواتير المباشرة».

- إدخال البيانات المطلوبة للتحقق من بيانات المشترك، وتشمل الاسم بالكامل، والمحافظة التابع لها، والرقم القومي، ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

- الضغط على «استعلام»، لتظهر للمشترك بيانات وقيمة فاتورة استهلاك الكهرباء.


خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا

أتاحت وزارة الكهرباء إمكانية سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، عبر الخطوات التالية:

- الدخول إلى المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، من خلال المنصة

- اختيار خدمة سداد الفاتورة.

- إدخال بيانات العداد بصورة صحيحة.

- كتابة كود السداد الإلكتروني الموجود على الفاتورة.

- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

- اختيار وسيلة الدفع المناسبة، سواء بالبطاقات البنكية أو وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

- تأكيد عملية السداد واستلام إشعار نجاح العملية.

وتتيح هذه الخدمة للمواطنين سداد الفواتير في أي وقت دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات الكهرباء أو منافذ التحصيل.

أبرز طرق دفع فاتورة الكهرباء في سبتمبر 2026؟

تتعدد الوسائل المتاحة أمام المشتركين لسداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2026، وتتضمن طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر بالضغط هـنـــا.

ويمكن كذلك من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني، والمحافظ البنكية، وشركة فوري، ومحافظ شركات المحمول، وماكينات الصرف التابعة للبنوك ATM.كما تتنوع منافذ التحصيل الإلكتروني لتشمل مكاتب البريد، ومصاري، وBee، وأمان، ووقتي، وتام، وسداد، وممكن، وضامن، والبنك الزراعي، بينما تشمل المحافظ البنكية البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك أبو ظبي الإماراتي، وبنك عودة، وبنك الإسكان والتعمير.

طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2026

وفرت الشركة القابضة للكهرباء في مصر عددا من الطرق لسداد الفاتورة عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدفع عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي يمكن من خلالها إنجاز جميع خدمات الكهرباء ومنها الاستعلام وسداد فواتير الكهرباء وذلك من خلال الرابط التالي من هنــــــا


- الدفع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر لجميع فواتير شركات التوزيع.

- الدفع من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني وهي: «مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن - ضامن - البنك الزراعي».

- الدفع عبر المحافظ البنكية مثل البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك أبو ظبي الإماراتي، وبنك عودة وبنك الإسكان والتعمير.

- الدفع من خلال شركة فوري التي توفر أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية.

- الدفع من خلال محافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على «App Store -Play Store».

- ماكينة الصرف التابعة للبنوك ATM والتي يبلغ عددها نحو 10 آلاف ماكينة صرف موزعة على مستوى الجمهورية.

بدون عناء الزحام سداد فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2026 وزارة الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

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