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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو يدافع عن روبن نيفيز: عاقبوا جماهير التعاون.. لابد من وضع حدود

رونالدو
رونالدو
إسلام مقلد

دافع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، عن مواطنه روبن نيفيز، لاعب وسط الهلال، بعد واقعة الهتافات التي تعرض لها الأخير من جانب جماهير التعاون، خلال مواجهة الفريقين ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

رونالدو يرفض استفزاز نيفيز باسم جوتا

وأثارت جماهير التعاون حالة من الجدل خلال المباراة، بعدما قامت بترديد اسم ديوجو جوتا، لاعب ليفربول السابق وصديق روبن نيفيز الراحل، في محاولة بدت واضحة لاستفزاز لاعب الهلال، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب لدى اللاعب البرتغالي.

كان ديوجو جوتا قد توفي العام الماضي في حادث أليم، تاركًا صدمة كبيرة لدى زملائه وأصدقائه في كرة القدم، وعلى رأسهم روبن نيفيز، الذي ارتبط بعلاقة قوية معه على مدار سنوات.

رسالة قوية من كريستيانو رونالدو

وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتدخل كريستيانو رونالدو ويعلن موقفه بشكل واضح، من خلال تعليق نشره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وقال رونالدو: "يجب على الرابطة اتخاذ إجراءات ومعاقبة هذا النوع من سلوك المشجعين.. لم يعد هذا الأمر يمت لكرة القدم بصلة، ولا بد من وضع حدود، إذ ينبغي ألا يُسمح مطلقاً للأشخاص الذين يتصرفون بهذه الطريقة بدخول الملاعب مرة أخرى".

جاءت تصريحات قائد منتخب البرتغال لتؤكد رفضه استخدام الأمور الإنسانية والذكريات المؤلمة للاعبين كوسيلة لاستفزازهم خلال المباريات، مطالبًا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجماهير التي تتجاوز حدود التشجيع الرياضي.

نيفيز يرد على جماهير التعاون

كان روبن نيفيز قد أبدى غضبه خلال المباراة من الهتافات التي استهدفته، خاصة بعدما ارتبطت باسم صديقه الراحل ديوجو جوتا، قبل أن يخرج عقب نهاية اللقاء ويرفض الدخول في تفاصيل الواقعة أمام وسائل الإعلام.

واكتفى لاعب الهلال بتوجيه رسالة قصيرة حملت انتقادًا واضحًا لما قامت به جماهير التعاون، قائلًا: "أتمنى ألا تذهب جماهير التعاون إلى الصلاة".

وعكست كلمات نيفيز مدى استيائه من استخدام اسم صديقه الراحل في الهتافات، في واقعة تحولت سريعًا إلى حديث واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن ينضم رونالدو إلى المنتقدين مطالبًا بعقوبة رادعة لمن تجاوزوا حدود الروح الرياضية.

موقف رونالدو يفتح بابًا للجدل

وأعادت الواقعة النقاش حول حدود المنافسة الجماهيرية في ملاعب كرة القدم، وما إذا كان من المقبول استخدام الأحداث الشخصية والمآسي الإنسانية المرتبطة باللاعبين كوسيلة للضغط النفسي والاستفزاز أثناء المباريات.

ويرى رونالدو أن مثل هذه التصرفات تجاوزت المنافسة الرياضية، وهو ما دفعه إلى المطالبة بتدخل رابطة الدوري واتخاذ إجراءات بحق المتسببين فيها، مؤكدًا أن المدرجات يجب أن تظل جزءًا من أجواء كرة القدم، وليس مساحة لاستغلال المآسي الشخصية للاعبين.

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