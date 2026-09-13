قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق جامعة الأزهر 2026 القسم الأدبي بنين.. الحد الأدنى لجميع الكليات والمعاهد
قاعدة بيانات للسوق العقاري تحمي المواطنين.. مطالب بإحصاء المتضررين وكشف نسب تنفيذ المشروعات
معايير ضبط السوق العقاري.. قاعدة بيانات تحمي المواطنين.. مطالب بإحصاء المتضررين.. وكشف نسب تنفيذ المشروعات
قبل ما تبيع موبايلك.. نفذ هذه الخطوات لحماية خصوصيتك للأبد
مع بدء الدراسة ..أكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم
تركيا تعتقل 26 شخصاً وتداهم 6 جمعيات للمثليين بتهمة الدعـ.ارة والفحشاء
خبراء عرب يضعون روشتة لتعزيز أمن الطاقة والتكامل العربي| تفاصيل
بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة
فيدانوزير الخارجية التركي من دمشق: أردوغان سيزور سوريا قريبا
تفاصيل 30 ألف شقة لمتوسطي الدخل.. تمويل بفائدة 12%.. وطرح جديد بـ8%
الرئيس الإيراني: اتفقت مع ولي عهد الإمارات على «طي صفحة الماضي»
المنظمة الدولية للهجرة: 85 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم بسبب القتال في اليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نتيجة تنسيق الأزهر علمي بنين وبنات 2026-2027.. اعرف كليتك الآن

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة، للناجحين من القسمين العلمي والأدبي بالثانوية الأزهرية حيث بلغ إجمالي عدد الناجحين بالثانوية الأزهرية 114 ألف طالب وطالبة تقدم منهم للتنسيق 94 ألف.

وذكر رئيس جامعة الأزهر،

 أنه تم توحيد الحد الأدني للقبول بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة ، وجاءت نتيجة تنسيق جامعة الأزهر على النحو الآتي:

نتيجة تنسيق الأزهر بنين وبنات علمي

1.    كلية الطب للبنين والبنات "القاهرة" 618 درجة بنسبة 95.08%.
2.    كلية الطب للبنين والبنات "دمياط" 610 درجة بنسبة 93.85 %.
3.    كلية الطب للبنين والبنات "أسيوط" 605 درجة بنسبة 93.08 %.
4.    كلية الصيدلة للبنين والبنات "القاهرة"  593 درجة بنسبة 91.23 %.
5.    كلية طب الأسنان للبنين والبنات "القاهرة" 602 درجة بنسبة 92.62 %.
6.    كلية الهندسة للبنين والبنات "القاهرة"  579 درجة بنسبة 89.08 %.
7.    كلية الهندسة للبنين والبنات "قنا"  574 درجة بنسبة 88.31 %.

تنسيق القسم العلمي بنين

1.    القران الكريم للقراءات وعلومها بنين بالقاهرة 381 درجة بنسبة 58.61%
2.    القران الكريم للقراءات وعلومها بنين طنطا 343 درجة بنسبة 52.77%
3.    الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة 377 درجة بنسبة 58%
4.    الشريعة والقانون بنين القاهرة قسم الشريعة والقانون 423 درجة بنسبة 65.07%
5.    الذكاء الاصطناعي: 570 درجة بنسبة 87.69 %
6.    كليات الطب البيطري: 571 درجة بنسبة 87.85 %
7.    كلية العلوم القاهرة تخصص عام: 503 درجة بنسبة 77.38 %
8.    كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام: 522 درجة بنسبة 80.31 %
9.    المعهد الفني الصحي: 538 درجة بنسبة 82.77 %
10.    كلية الزراعة القاهرة تخصص عام: 477 درجة بنسبة 73.38 %
11.    اللغات والترجمة تخصص عام: 482 درجة بنسبة 74.15 %
12.    كلية الإعلام: 460 درجة بنسبة 70.77 %
13.    كلية التجارة القاهرة تخصص عام: 489 درجة بنسبة 75.23 %
14.    كلية التربية بالقاهرة تخصص عام: 388 درجة بنسبة 59.69 %
15.    كلية اللغة العربية تخصص عام: 383 درجة بنسبة 58.92 %

القسم العلمي بنات

1.    القران الكريم للقراءات وعلومها بنين القاهرة: 415 درجة بنسبة 63.84%
2.    الذكاء الاصطناعي: 569 درجة بنسبة 87.54 %
3.    كلية التمريض بنات: 572 درجة بنسبة 88%
4.    كلية التمريض فصول دمياط: 567 درجة بنسبة 87.23 %
5.    المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر: 555 درجة بنسبة 85.38 %
6.    كلية العلوم تخصص عام: 548 درجة بنسبة 84.31 %
7.    كلية الإعلام: 525 درجة بنسبة 80.77 %
8.    كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: 487 درجة بنسبة 75 %

القسم الأدبي بنين

1.    القران الكريم للقراءات وعلومها بنين القاهرة بنسبة 52.71%
2.    القران الكريم للقراءات وعلومها بنين طنطا بنسبة 53.89%
3.    الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة بنسبة 55.59%
4.    الشريعة والقانون القاهرة بنين القاهرة بنسبة 65.08%
5.    كلية اللغات والترجمة تخصص عام: بنسبة 56.94 %
6.    كلية الإعلام: بنسبة 68.81 %
7.    كلية الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات: بنسبة 87.62 % 
8.    كلية التجارة القاهرة تخصص عام: بنسبة 72.54 %
9.    كلية علوم الرياضة القاهرة: بنسبة 57.79 %
10.    كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام: بنسبة 63.05 %
11.    كلية اللغة العربية تخصص عام: بنسبة 59.32 %
12.    معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة: بنسبة 61.18 %

القسم الأدبي بنات

1.    القران الكريم للقراءات وعلومها بنات القاهرة بنسبة 72.54%
2.    كلية الإعلام: بنسبة 83.89 %
3.    كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: بنسبة 76.94 %
4.    كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام: بنسبة 69.66 %
5.    معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية العربية بنات القاهرة: بنسبة 65.25 %

الأزهر جامعة الأزهر الثانوية الأزهرية تنسيق الأزهر تنسيق جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر تنسيق الأزهر علمي بنين وبنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ملعب هويما سيتى التابع لنادي كيتار الأوغندي

من هو كيتارا الأوغندي.. خصم الأهلي في الكونفدرالية وصاحب قصة الـ7-0؟

حسام حسن

حسام حسن يدرس استدعاء نجم جديد لمعسكر منتخب مصر

معتمد جمال

بعد التأهل الأفريقي.. معتمد جمال يجهز مفاجأة للجفالي مع الزمالك

ترشيحاتنا

وزير الاوقاف الدكتور أسامة الأزهري

وزير الأوقاف يطمئن هاتفيًّا على وكيل الأزهر ومرافقيه عقب تعرضهم لحادث

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026

تنسيق جامعة الأزهر 2026.. رسميًا اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات

مفتي الجمهورية ومدير صندوق مكافحة الإدمان يفتتحان فعاليات البرنامج التدريبي «الفتوى وقضايا الإدمان والمخدرات

مفتي الجمهورية ومدير صندوق مكافحة الإدمان يفتتحان فعاليات برنامج تدريبي

بالصور

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

بعد فقدان وزنها.. مي حلمي تثير الجدل بالمايوه

بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

يارا السكري في "كان" وكارولين عزمي في "فينيسيا".. حضرت الفساتين وغابت السينما

يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد