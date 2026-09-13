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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | انخفاض في أسعار الذهب.. تفاصيل طرح شقق لمتوسطي الدخل.. تأثير ظاهرة النينيو على مصر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

 نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي: توطين التكنولوجيا يعزز استفادة دولنا من التحولات التكنولوجية

قال الرئيس السيسي إن مصر تولى أهمية لتعزيز التعاون فى مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعى، ونقل التكنولوجيا وتوطينها بما يمكن معه استفادة دولنا بشكل أكبر.

لقطات من لقاء الرئيس السيسي برئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس، المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي.

مصر وبريكس.. تحركات لفتح مجالات أوسع للتجارة وجذب الاستثمارات

تواصل مصر تحركاتها لتعظيم الاستفادة من عضويتها في مجموعة بريكس، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والانفتاح على مختلف الأسواق العالمية، بما يسهم في زيادة معدلات التجارة والاستثمار، ودعم خطط التنمية وتمويل المشروعات التنموية.

أستاذ دراسات بيئية يكشف تأثير ظاهرة النينيو على مصر

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن ظاهرة النينيو ظاهرة طبيعية تحدث على مستوى العالم، ولا ترتبط في الأساس بالتغيرات المناخية، وإن كانت هذه التغيرات قد تؤدي إلى تفاقمها أو زيادة حدتها.

أمريكا وإيران.. تصعيد عسكري وأزمة نووية تهدد بفتح جبهات جديدة

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، مع استمرار الضربات المتبادلة واتساع نطاق التوتر في منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع تعثر المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية شاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

الأرصاد: الطقس الحار مستمر حتى نهاية الأسبوع و44 درجة بجنوب الصعيد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلًا طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء.

توغلات الاحتلال في ريف دمشق تستهدف الضغط على الحكومة السورية

قال خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، إن توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الآليات وناقلات الجند في بلدة بيت جن بريف دمشق يرتبط بشكل مباشر بالتطورات التي أعقبت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى منطقة جبل الشيخ قبل أيام، مشيرًا إلى أن التصعيد الإسرائيلي تكثف عقب الزيارة في مناطق جنوب وجنوب غرب ريف دمشق، إضافة إلى المناطق الشمالية والشمالية الغربية من محافظة القنيطرة.

باحث بالعلاقات الدولية: زيارة الرئيس السيسي للهند تعكس تنامي أهمية «بريكس» لمصر سياسيًا واقتصاديًا | فيديو

قال محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند للمشاركة في قمة بريكس تحمل دلالات مهمة، ليس فقط فيما يتعلق بالعلاقات مع الهند، ولكن أيضًا بالنظر إلى الأهمية المتزايدة لتكتل بريكس في السياسة الخارجية المصرية.

تراجع وانخفاض في أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة

90 مترًا كاملة التشطيب.. الإسكان تكشف تفاصيل طرح وحدات جديدة لمتوسطي الدخل

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن متوسطي الدخل ليسوا خارج خطط الإسكان، مشيرة إلى طرح وحدات سكنية لهذه الفئة على فترات، إلى جانب الاستعداد لطرح وحدات جديدة خلال الفترة المقبلة بمواصفات وتشطيبات مختلفة.

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