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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نقدر عرق الفلاح.. وزير الزراعة: التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، المزارعين احتفالات عيد الفلاح الـ74، خلال زيارة تفقدية موسعة أجراها الوزير للمركز الزراعي بأبو المطامير، شملت متابعة عدد من الأنشطة والخدمات الزراعية، للوقوف على سير العمل بالقطاع ومتابعة الخدمات المقدمة للمزارعين عن قرب في مواقع الإنتاج.

استهل وزير الزراعة ومحافظ البحيرة الجولة من ناحية «زاوية الشركة» بمركز أبو المطامير، حيث شاركا المزارعين فرحة حصاد محصول الذرة الشامية داخل أحد الحقول الإرشادية المخصصة لتطبيق أحدث الممارسات الزراعية ونظم الري المطور الموفرة للمياه.

واطمأن الوزير والمحافظ على جودة المحصول ومعدلات الإنتاجية، ووجها بتقديم كافة التسهيلات وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين خلال فترة الحصاد، باعتبار الذرة أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

وخلال تفقد الحقل، شدد وزير الزراعة على أهمية تعزيز دور منظومة الإرشاد الزراعي ونقل التقنيات الحديثة إلى المزارعين عمليًا، موجهًا بالتوسع في الحقول الإرشادية لنقل أحدث البحوث وتطبيقها على أرض الواقع، بما يسهم في ترشيد استخدام المياه والأسمدة الأزوتية ورفع إنتاجية الفدان.

ودار حوار مفتوح بين الوزير والمزارعين حول أبرز المعوقات وسبل زيادة الإنتاجية وخفض تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وأوضحت محافظ البحيرة أن مركز أبو المطامير يعد من أهم المراكز الزراعية بالمحافظة، حيث تتجاوز المساحة المنزرعة بمحصول الذرة فيه 35 ألف فدان، مؤكدة أن المحافظة تعمل على التوسع في النماذج الإرشادية بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وشملت الجولة تفقد مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بنجع النجيلي، المقام ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويضم المجمع جمعية زراعية، وقاعة للتدريب والإرشاد الزراعي، ووحدة بيطرية متكاملة تتيح تقديم الخدمات في مكان واحد.

كما تابع وزير الزراعة ومحافظ البحيرة أعمال القافلة البيطرية المقامة بالمجمع، لتقديم الرعاية والمتابعة العلاجية والتطعيمات المجانية للثروة الحيوانية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة نجحت حتى الآن في تحصين أكثر من 4 ملايين رأس ماشية على مستوى الجمهورية ضد الأمراض الوبائية، مثل الحمى القلاعية وحمى الثلاثة أيام والجلد العقدي، مؤكدًا استمرار هذه القوافل لحماية الثروة الحيوانية ودعم صغار المربين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن مجمعات الخدمات الزراعية والبيطرية والقوافل المتخصصة تمثل نموذجًا متطورًا يهدف إلى الوصول بالخدمات إلى أهالي القرى، ودعم منظومة الإنتاج الحيواني والنباتي بشكل متكامل.

البحيرة محافظة البحيرة وزير الزراعة

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