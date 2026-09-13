محافظ البحيرة ووزير الزراعة يتفقدان الحقل الإرشادي والقافلة البيطرية ومجمع الخدمات بأبو المطامير

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والوفد المرافق له، في مستهل زيارته التفقدية للمحافظة، لمتابعة سير العمل بالقطاع الزراعي وتفقد عدد من المشروعات والحقول الإرشادية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفلاح الـ74.

ورحبت محافظ البحيرة بوزير الزراعة والوفد المرافق، مؤكدةً أهمية الزيارة في متابعة التجارب الزراعية الناجحة، والاطلاع على الأساليب المطبقة لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة.

وخلال الجولة، تفقدت الدكتورة جاكلين عازر وعلاء فاروق أحد الحقول الإرشادية لزراعة محصول الذرة بمركز أبو المطامير، واطلعا على التجارب والتطبيقات الزراعية المطبقة بالحقول، ونظم الري المطور، بما يسهم في ترشيد استخدام مياه الري، وتحسين كفاءة العمليات الزراعية، ورفع إنتاجية المحاصيل.

وأوضحت محافظ البحيرة أن مركز أبو المطامير يُعد من أهم المراكز الزراعية بالمحافظة، ويتميز بتنوع زراعي كبير يشمل العديد من المحاصيل على مدار المواسم المختلفة، مشيرةً إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول الذرة بالمركز تتجاوز 35 ألف فدان.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة تعمل على التوسع في النماذج الإرشادية التي تتيح للمزارعين التعرف عمليًا على الأساليب الحديثة في الزراعة والري، بما يساعد على زيادة إنتاجية الفدان وتعظيم الاستفادة من الموارد، لافتةً إلى أن تطوير الممارسات الزراعية يمثل أحد المحاور المهمة للنهوض بالقطاع الزراعي.

وأشارت المحافظ إلى أن البحيرة تمثل «سلة الأمان الغذائي لمصر»، موضحةً أن ما تتمتع به المحافظة من مقومات زراعية وإنتاجية كبيرة يضعها في مقدمة المحافظات الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي، وهو ما انعكس على نتائج موسم توريد القمح الماضي.

ومن جانبه، أكد علاء فاروق – وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن محافظة البحيرة تُعد من أكبر المحافظات الزراعية في مصر، مشيدًا بمقوماتها الزراعية ودورها في دعم الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، ومؤكدًا أن دعم المزارعين، خاصة صغار المزارعين، يمثل أولوية للدولة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة التيسيرات اللازمة للمزارعين، ومن بينها القروض والسلف الزراعية من خلال البنك الزراعي المصري، إلى جانب التوسع في منافذ توفير الأسمدة، وإتاحة الأسمدة الحرة إلى جانب المدعمة، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج من مصادر رسمية ومعتمدة.

ولفت الوزير إلى أهمية تطوير منظومة الإرشاد الزراعي ونقل التوصيات الحديثة إلى المزارعين بصورة عملية، مع التوسع في استخدام التقنيات والميكنة الزراعية والممارسات السليمة، وترشيد استخدام الأسمدة الأزوتية والمبيدات، والحفاظ على جودة التربة، بما يرفع إنتاجية الأراضي ويحسن جودة المحاصيل ويدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق.

وخلال الزيارة، تفقدت محافظ البحيرة ووزير الزراعة القافلة البيطرية المقامة لخدمة أهالي ومربي مركز أبو المطامير، واطلعا على ما تقدمه من فحوصات وتطعيمات وخدمات بيطرية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض الوبائية.

وأشار وزير الزراعة إلى استمرار تنفيذ القوافل البيطرية للوصول بالخدمات إلى المربين في مختلف المناطق، موضحًا أنه تم حتى الآن تحصين أكثر من 4 ملايين رأس من الماشية، ضمن جهود مكافحة الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية، ومن بينها الحمى القلاعية وحمى الثلاثة أيام والجلد العقدي.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن القوافل البيطرية تمثل وسيلة فعالة للوصول بالخدمات المتخصصة إلى المربين، بما يدعم الحفاظ على الثروة الحيوانية ورفع مستوى الرعاية المقدمة لها، مشيرةً إلى أهمية التكامل بين الخدمات الزراعية والبيطرية في المناطق ذات النشاط الزراعي والحيواني.

كما تفقد الجانبان مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية، أحد المشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث اطلعا على الخدمات التي يقدمها المجمع للمزارعين والمربين، ودوره في إتاحة الخدمات الزراعية والبيطرية من خلال منظومة متكاملة في مكان واحد.

وأوضحت محافظ البحيرة أن مجمعات الخدمات الزراعية والبيطرية تمثل نموذجًا متطورًا في تقديم الخدمات لأهالي القرى، بما ييسر حصول المزارعين والمربين على احتياجاتهم من الخدمات المتخصصة، مشيرةً إلى أن المحافظة تستفيد من هذا النموذج في المراكز التي شملتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ووجه وزير الزراعة المزارعين إلى الاستفادة من الخدمات التي توفرها الوزارة والجهات التابعة لها، والحرص على الحصول على التقاوي والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية من المصادر الرسمية والمعتمدة، مؤكدًا أهمية استخدام التقاوي المحسنة، وترشيد المياه، والتوسع في الميكنة والتقنيات الحديثة، بما ينعكس على إنتاجية الفدان وجودة المنتج.

وشدد السيد علاء فاروق على أن التعدي على الأراضي الزراعية «خط أحمر»، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية، باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، وأن زيادة الإنتاج يجب أن تعتمد على تعظيم الاستفادة من الأراضي القائمة ورفع إنتاجيتها، وليس التوسع العمراني على حسابها.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الأرض الزراعية هي «الأمان والمستقبل»، وأن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات عليها، موجهةً بأهمية استمرار المزارعين في الاستفادة من الخدمات الإرشادية والزراعية والبيطرية، والاعتماد على الجهات الرسمية عند الحصول على مستلزمات الإنتاج.

وفي ختام الزيارة، هنأت محافظ البحيرة جموع مزارعي المحافظة بمناسبة عيد الفلاح الـ74، معربةً عن خالص تقديرها لما يقدمونه من جهود متواصلة في خدمة الوطن ودعم منظومة الأمن الغذائي، مؤكدةً أن الفلاح المصري شريك أساسي في تحقيق التنمية الزراعية.

وأشاد وزير الزراعة بجهود مزارعي البحيرة، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الخدمات الفنية والإرشادية اللازمة لهم، والعمل مع المحافظة على تطوير منظومة العمل الزراعي والحيواني، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا فوزي – مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.