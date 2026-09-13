ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الخامسة.. صدارة ثنائية بـ3 أهداف

تشهد صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز للموسم 2026-2027 منافسة قوية، قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة، بعدما نجح محمود ممدوح مهاجم مودرن سبورت، وماولي وايو لاعب القناة، في تسجيل 3 أهداف لكل منهما حتى الآن.

وتنطلق غدًا الإثنين منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط صراع مبكر بين عدد من المهاجمين واللاعبين على صدارة قائمة الهدافين.

محمود ممدوح وماولي وايو في الصدارة

يتقاسم محمود ممدوح لاعب مودرن سبورت، وماولي وايو لاعب القناة، المركز الأول في جدول ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف لكل لاعب، فيما يأتي خلفهما عدد كبير من اللاعبين الذين سجلوا هدفين حتى الآن.

وجاء ترتيب الهدافين قبل الجولة الخامسة على النحو التالي:

1- محمود ممدوح – مودرن سبورت – 3 أهداف.

1- ماولي وايو – القناة – 3 أهداف.

2- سيفا تيكا – وادي دجلة – هدفان.

2- أحمد بحبح – بتروجيت – هدفان.

2- أحمد سيد زيزو – الأهلي – هدفان.

2- حسام أشرف – الزمالك – هدفان.

2- عودة فاخوري – بيراميدز – هدفان.

2- محمود عبد المنعم كهربا – إنبي – هدفان.

2- صلاح محسن – المصري – هدفان.

2- أسامة فيصل – البنك الأهلي – هدفان.

2- مصطفى البدري – بتروجيت – هدفان.

2- أحمد بلحاج – سيراميكا – هدفان.

2- إسلام محارب – طلائع الجيش – هدفان.

82 هدفًا في 40 مباراة بالدوري

وشهدت الجولات الأربع الأولى من الدوري المصري الممتاز تسجيل 82 هدفًا خلال 40 مباراة، بمتوسط يزيد على هدفين في المباراة الواحدة.

وسجلت الجولة الأولى 18 هدفًا، قبل أن تشهد الجولة الثانية ارتفاعًا كبيرًا في معدل التهديف بعدما شهدت تسجيل 29 هدفًا، بينما تراجعت الحصيلة في الجولة الثالثة إلى 12 هدفًا، ثم ارتفعت مجددًا في الجولة الرابعة إلى 23 هدفًا.

وتعد الجولة الرابعة ثاني أكثر جولات المسابقة تسجيلًا للأهداف حتى الآن، خلف الجولة الثانية التي شهدت تسجيل 29 هدفًا.

نظام الدوري المصري الممتاز 2026-2027

وتقام بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بمشاركة 20 فريقًا، في نظام يستهدف إنهاء منافسات المسابقة مبكرًا، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتُقام المرحلة الأولى من المسابقة بنظام دوري من دور واحد، بحيث يخوض كل فريق 19 مباراة، قبل تقسيم الأندية إلى مجموعتين وفقًا لترتيبها في جدول المسابقة.

وتضم مجموعة التتويج الفرق الستة الأولى في جدول المرحلة الأولى، حيث تتنافس على لقب الدوري والمراكز المؤهلة للمشاركة في البطولات القارية، وتقام مبارياتها بنظام دوري من دور واحد، بواقع 5 مباريات لكل فريق.

وبذلك يصل إجمالي مباريات كل فريق في مجموعة التتويج إلى 24 مباراة خلال الموسم، بخلاف مواجهاته في بطولتي كأس مصر وكأس الرابطة.

14 فريقًا في مجموعة الهبوط

وفي المقابل، تضم مجموعة الهبوط 14 فريقًا، تتنافس فيما بينها من أجل الابتعاد عن المراكز المؤدية إلى الهبوط، وتقام منافساتها أيضًا بنظام دوري من دور واحد.

ويخوض كل فريق في مجموعة الهبوط 13 مباراة خلال المرحلة الثانية، ليصل إجمالي عدد مبارياته في الدوري على مدار الموسم إلى 32 مباراة، بعدما خاض 19 مباراة في المرحلة الأولى.

وتترقب الجماهير انطلاق الجولة الخامسة، التي قد تشهد تغييرات جديدة في جدول ترتيب الهدافين، خاصة مع وجود أكثر من لاعب يملك فرصة الوصول إلى صدارة القائمة ومزاحمة محمود ممدوح وماولي وايو.