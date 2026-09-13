قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تطلّع مصر لرئاسة «بريكس» مستقبلًا يعكس ثقة الدولة في دورها داخل التجمّع
بدءًا من 19 سبتمبر.. الصحة العالمية تُبلغ 20 مستشفى في غزة بوقف إمدادها بالوقود
الأهلي ضد أبو قير والزمالك مع المحلة.. مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز
محافظ بورسعيد يوجه بالتحفظ على أحد النباشين ومصادرة أدواته للحفاظ على نظافة الشوارع
رئيس الوزراء يتفقد محطة الأتوبيس الترددي ويستقل أحدها من الجيزة للمعادي
الإيكونوميست: أمريكا تغرق في الديون.. وأوروبا مشكلتها اسمها "فرنسا"
باحث بالعلاقات الدولية: زيارة الرئيس السيسي للهند تعكس تنامي أهمية «بريكس» لمصر سياسيًا واقتصاديًا | فيديو
صادرات مصر من السكر تسجل 290 مليون دولار خلال 2025
الرئيس السيسي في قمة بريكس.. رسائل سياسية ومكاسب اقتصادية في قلب التحولات الدولية
وزير التعليم لمعلم من ذوي الهمم : "أنت بطل ونتشرف بوجودك"
تنسيق الأزهر 2026.. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 93.85 % وأسيوط 93.08 %
رئيس الوزراء يتفقد مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الخامسة.. صدارة ثنائية بـ3 أهداف

الدوري الممتاز
الدوري الممتاز
إسلام مقلد

تشهد صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز للموسم 2026-2027 منافسة قوية، قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة، بعدما نجح محمود ممدوح مهاجم مودرن سبورت، وماولي وايو لاعب القناة، في تسجيل 3 أهداف لكل منهما حتى الآن.

وتنطلق غدًا الإثنين منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط صراع مبكر بين عدد من المهاجمين واللاعبين على صدارة قائمة الهدافين.

محمود ممدوح وماولي وايو في الصدارة

يتقاسم محمود ممدوح لاعب مودرن سبورت، وماولي وايو لاعب القناة، المركز الأول في جدول ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف لكل لاعب، فيما يأتي خلفهما عدد كبير من اللاعبين الذين سجلوا هدفين حتى الآن.

وجاء ترتيب الهدافين قبل الجولة الخامسة على النحو التالي:

1- محمود ممدوح – مودرن سبورت – 3 أهداف.

1- ماولي وايو – القناة – 3 أهداف.

2- سيفا تيكا – وادي دجلة – هدفان.

2- أحمد بحبح – بتروجيت – هدفان.

2- أحمد سيد زيزو – الأهلي – هدفان.

2- حسام أشرف – الزمالك – هدفان.

2- عودة فاخوري – بيراميدز – هدفان.

2- محمود عبد المنعم كهربا – إنبي – هدفان.

2- صلاح محسن – المصري – هدفان.

2- أسامة فيصل – البنك الأهلي – هدفان.

2- مصطفى البدري – بتروجيت – هدفان.

2- أحمد بلحاج – سيراميكا – هدفان.

2- إسلام محارب – طلائع الجيش – هدفان.

82 هدفًا في 40 مباراة بالدوري

وشهدت الجولات الأربع الأولى من الدوري المصري الممتاز تسجيل 82 هدفًا خلال 40 مباراة، بمتوسط يزيد على هدفين في المباراة الواحدة.

وسجلت الجولة الأولى 18 هدفًا، قبل أن تشهد الجولة الثانية ارتفاعًا كبيرًا في معدل التهديف بعدما شهدت تسجيل 29 هدفًا، بينما تراجعت الحصيلة في الجولة الثالثة إلى 12 هدفًا، ثم ارتفعت مجددًا في الجولة الرابعة إلى 23 هدفًا.

وتعد الجولة الرابعة ثاني أكثر جولات المسابقة تسجيلًا للأهداف حتى الآن، خلف الجولة الثانية التي شهدت تسجيل 29 هدفًا.

نظام الدوري المصري الممتاز 2026-2027

وتقام بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بمشاركة 20 فريقًا، في نظام يستهدف إنهاء منافسات المسابقة مبكرًا، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتُقام المرحلة الأولى من المسابقة بنظام دوري من دور واحد، بحيث يخوض كل فريق 19 مباراة، قبل تقسيم الأندية إلى مجموعتين وفقًا لترتيبها في جدول المسابقة.

وتضم مجموعة التتويج الفرق الستة الأولى في جدول المرحلة الأولى، حيث تتنافس على لقب الدوري والمراكز المؤهلة للمشاركة في البطولات القارية، وتقام مبارياتها بنظام دوري من دور واحد، بواقع 5 مباريات لكل فريق.

وبذلك يصل إجمالي مباريات كل فريق في مجموعة التتويج إلى 24 مباراة خلال الموسم، بخلاف مواجهاته في بطولتي كأس مصر وكأس الرابطة.

14 فريقًا في مجموعة الهبوط

وفي المقابل، تضم مجموعة الهبوط 14 فريقًا، تتنافس فيما بينها من أجل الابتعاد عن المراكز المؤدية إلى الهبوط، وتقام منافساتها أيضًا بنظام دوري من دور واحد.

ويخوض كل فريق في مجموعة الهبوط 13 مباراة خلال المرحلة الثانية، ليصل إجمالي عدد مبارياته في الدوري على مدار الموسم إلى 32 مباراة، بعدما خاض 19 مباراة في المرحلة الأولى.

وتترقب الجماهير انطلاق الجولة الخامسة، التي قد تشهد تغييرات جديدة في جدول ترتيب الهدافين، خاصة مع وجود أكثر من لاعب يملك فرصة الوصول إلى صدارة القائمة ومزاحمة محمود ممدوح وماولي وايو.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز ترتيب هدافي الدوري هدافي الدوري هدافي الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

تفاصيل زيارة الخطيب للأهلي قبل مواجهة أبو قير

شاهد المران وتحدّث مع وائل جمعة .. تفاصيل زيارة «الخطيب» للأهلي قبل مواجهة أبو قير

يحيى سريع

الحوثي يزعم تنفيذه عملية عسكرية بمنطقة شرورة السعودية

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر

ترشيحاتنا

عون

رئيس «الفيحاء للدراسات»: زيارة جوزيف عون إلى الجنوب رسالة بتعزيز حضور الدولة وحماية اللبنانيين

الأرصاد

الأرصاد: الطقس الحار مستمر حتى نهاية الأسبوع و44 درجة بجنوب الصعيد

صورة ارشيفية

أمريكا وإيران.. تصعيد عسكري وأزمة نووية تهدد بفتح جبهات جديدة

بالصور

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم كفاية النوم

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم

الرئيس السيسي ومودي يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الهندية ورفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد