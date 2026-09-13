جدول مزدحم.. مواعيد مواجهات الأهلي محليًا وأفريقيًا حتى فبراير المقبل

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلسلة من المواجهات القوية والمتتالية خلال الفترة المقبلة، في ظل ازدحام جدول الفريق بين منافسات الدوري المصري وكأس الرابطة، إلى جانب المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويبدأ الأهلي مشواره في المباريات المعلنة بمواجهة أبو قير للأسمدة يوم 15 سبتمبر في القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

وبعدها يخوض الأهلي أولى مبارياته في كأس الرابطة، عندما يحل ضيفًا على بترول أسيوط يوم 8 أكتوبر في أسيوط، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

ويعود الأهلي إلى الدوري بمواجهة مرتقبة أمام الزمالك يوم 11 أكتوبر في القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة.

وعلى المستوى الأفريقي، يلتقي الأهلي خارج مصر مع الفائز من مواجهة مقديشو الصومالي وقيطارة الأوغندي، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية، خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر، قبل أن يستضيف الفريق منافسه في لقاء الإياب بالقاهرة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر.

وبين المواجهتين الأفريقيتين، يخوض الأهلي مباراة الجولة السابعة من الدوري أمام القناة يوم 21 أكتوبر في القاهرة، ثم يواجه مودرن يوم 29 أكتوبر ضمن الجولة الثامنة.

ويستأنف الأهلي مبارياته في الدوري يوم 23 نوفمبر، عندما يلتقي مع بيراميدز في القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة، ثم يواجه المقاولون العرب يوم 2 ديسمبر في القاهرة بالجولة الثانية من كأس الرابطة.

وفي الدوري، يحل الأهلي ضيفًا على غزل المحلة يوم 10 ديسمبر في الغربية ضمن الجولة العاشرة، قبل أن يواجه بترول أسيوط يوم 15 ديسمبر في القاهرة بالجولة الحادية عشرة.

ويخوض الأهلي مواجهة جديدة أمام سيراميكا يوم 24 ديسمبر في القاهرة ضمن الجولة الثانية عشرة، ثم يلتقي الاتحاد يوم 29 ديسمبر في القاهرة بالجولة الثالثة عشرة.

ومع بداية العام الجديد، يحل الأهلي ضيفًا على الجونة يوم 15 يناير في الغردقة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري.

ويعود الفريق إلى كأس الرابطة يوم 20 يناير، عندما يواجه الشرقية - إنبي في القاهرة ضمن الجولة الرابعة، قبل أن يلتقي السويس - بتروجيت يوم 28 يناير في القاهرة بالجولة الخامسة عشرة من الدوري.

ويواصل الأهلي مشواره في الدوري بمواجهة البنك الأهلي يوم 1 فبراير في القاهرة، ثم يلتقي المصري يوم 6 فبراير في الإسكندرية، ويواجه الجيش يوم 12 فبراير في القاهرة.

ويختتم الأهلي المباريات المعلنة حتى الآن بمواجهة الجونة يوم 15 فبراير في القاهرة ضمن الجولة الخامسة من كأس الرابطة، ثم يلتقي دجلة يوم 19 فبراير في القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري.

ويكشف هذا الجدول عن فترة مزدحمة تنتظر الأهلي، خاصة مع تداخل منافسات الدوري وكأس الرابطة مع مشوار الفريق في الكونفدرالية، وهو ما يفرض على الجهاز الفني التعامل بحذر مع ضغط المباريات، وتجهيز جميع عناصر الفريق للاستحقاقات المقبلة.