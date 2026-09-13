تخلي طفلك حاسس بالتخمة والخمول.. أطعمة تجنبيها في اللانش بوكس

التغذية الشيء الأهم بالنسبة لـ صحة الأطفال والمحافظة على صحتهم ونشاطهم وتركيزهم أيضا، وبمناسبةدخول الدراسة، نقدم لك فى هذا التقرير اهم الاطعمة التي تزيد من احساس التخمة و الثقل فى المعدة و عدم قدرتهم على التركيز.

اطعمة ممنوعه لطفلك تعطيه إحساس بالتخمة والخمول..

1- الخبز الأبيض والمخبوزات

الخبز الأبيض والمخبوزات المصنوعة من الدقيق المكرر تسبب تخمرًا داخل المعدة، ما ينتج عنه غازات وانتفاخ ملحوظ. كما تؤثر على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتزيد من الشعور بعدم الراحة بعد الأكل.

2- الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية تحتاج إلى وقت طويل للهضم، ما يؤدي إلى تراكم الغازات داخل المعدة والأمعاء. كما تسبب شعورًا بالثقل وعدم الارتياح، وقد تؤدي إلى تهيج القولون عند البعض.

3-المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من الغازات التي تدخل مباشرة إلى الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى تمدد المعدة والشعور بالانتفاخ. الإفراط في تناولها يزيد من حدة المشكلة، خاصة بعد الوجبات.

4- منتجات الألبان

بعض الأشخاص يعانون من عدم تحمل اللاكتوز دون علمهم، ما يجعل تناول اللبن، الجبنة، أو القشطة سببًا مباشرًا للانتفاخ والغازات. تكرار الأعراض بعد تناول منتجات الألبان مؤشر يستدعي الانتباه.

5-بقوليات غير المنقوعة

الفول، العدس، الحمص، والفاصوليا من الأطعمة الصحية، لكنها تحتوي على سكريات معقدة يصعب هضمها، عدم نقع البقوليات جيدًا قبل الطهي يؤدي إلى زيادة الغازات وانتفاخ البطن، خاصة لدى أصحاب القولون الحساس.