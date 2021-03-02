للأمهات.. هذه أهم مزايا مشايات الأطفال

تحار أغلب الأمهات فى استعمال مشايات الأطفال، وهل هى مفيدة للطفل أم أنها ضارة.

وفقا لما نشره موقع هيلثي، أنه ليس من الصحيح الاعتقاد بأن المشاية مفيدة للأمهات المشغولات دائمًا فقط أو الآباء المتعبين دائمًا. يحصل الطفل أيضًا على الكثير من الميزات الإيجابية منها:

يتم تدريب الساقين والعمود الفقري. يحصل الطفل على عبء جيد على الجسم من خلال القيام بعشرات المشي في جميع أنحاء الغرفة.

يتسع نطاق رؤية الطفل. يمكنه / يمكنها الرؤية واللمس أكثر من ذي قبل. هذه الحقيقة إيجابية وخطيرة. يجب على الآباء تجهيز الغرفة عن طريق إزالة أي أشياء خطيرة منها.

يتم تطوير التنسيق والتوجيه الخاص. يتعلم الطفل تقنية الوصول إلى الأهداف والالتفاف.

يتحسن المزاج، يتحمس الأطفال للتغييرات ، ويشعرون بأنهم كبروا وثابتهم على أنفسهم، لا داعي ولا وقت للبكاء.

يتم تطوير الحركة، المشاية لديها أزرار مختلفة ،حلقات، يلعب الطفل لأن يديه حرة على عكس الزحف