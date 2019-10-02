انتبه.. مخاطر صادمة لـ مشاية الأطفال

بمجرد ما يبدأ الطفل في محاولة المشي، يشعر الوالدان بسعادة غامرة ورغبة في تقديم كل العون لأطفالهم ليتمكنوا من القيام بهذه المهمة بكل نجاح، فقد تبدو "مشاية الأطفال" فكرة رائعة في بداية الأمر فهي ذات ألوان جميلة وأشكال رائعة تجعل الأطفال مُنشغلين عن البكاء وفي نفس الوقت تساعدهم على المشي، لكن لسوء الحظ الأمور ليست كما تبدو قد نشر موقع "web MD " دراسة تؤكد أن ترك طفلك في مشاية الأطفال ليس أكثر الأمور أمان على الأطفال، حيث أشارت الدراسة إلى أن هناك ما يقرب من 2000 طفل يزورون غرف الطوارئ كل عام مصابين بجروح مرتبطة بالمشي - غالبًا في الرأس والرقبة - بعد الإطاحة بالسلالم أو التعركل المشاية في أحد مفروشات المنزل.



