انتبه.. مخاطر صادمة لـ مشاية الأطفال

بمجرد ما يبدأ الطفل في محاولة المشي، يشعر الوالدان بسعادة غامرة ورغبة في تقديم كل العون لأطفالهم ليتمكنوا من القيام بهذه المهمة بكل نجاح، فقد تبدو "مشاية الأطفال" فكرة رائعة في بداية الأمر فهي ذات ألوان جميلة وأشكال رائعة تجعل الأطفال مُنشغلين عن البكاء وفي نفس الوقت تساعدهم على المشي، لكن لسوء الحظ الأمور ليست كما تبدو قد نشر موقع "web MD " دراسة تؤكد أن ترك طفلك في مشاية الأطفال ليس أكثر الأمور أمان على الأطفال، حيث أشارت الدراسة إلى أن هناك ما يقرب من 2000 طفل يزورون غرف الطوارئ كل عام مصابين بجروح مرتبطة بالمشي - غالبًا في الرأس والرقبة - بعد الإطاحة بالسلالم أو التعركل المشاية في أحد مفروشات المنزل.
كما دعت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إلى فرض حظر على تصنيع وبيع مشايات الأطفال بسبب أن تصميمها في الأساس غير آمن نهائي على الأطفال، لكن لا شك أنها تساعد كثير من الأطفال وسيكون من الجيد عدم الاستغناء عنها مع الحفاظ على أمان الأطفال، فهناك عدة نصائح بسيطة يمكن اتباعها للاستفادة من المشايات، ومن أهم هذه النصائح هو الحفاظ على الأطفال في المكان المخصص للعب الأطفال لأنه يكون أكثر أمانًا، وسيكون من الجيد وضع بعض الوسادات حول مكان مشي الطفل.