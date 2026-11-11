خالد عبد الغفار: الدول العربية مطالبة بالمشاركة في صناعة التطور الطبي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، أن التطورات المتسارعة في العلوم الطبية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية تفرض على الدول العربية ألا تكتفي بمواكبة التطور، بل أن تشارك في صناعته، من خلال بناء قدرات قادرة على إنتاج المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتطوير حلول تستجيب لاحتياجات المجتمعات العربية.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، الذي تستضيف دورته الثانية جمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويُعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 11 و12 نوفمبر 2026.

المشاركة في صناعة التطور الطبي

وأوضح عبد الغفار، أن تحقيق ذلك يتطلب الاستثمار في إعداد الكفاءات الصحية، وتطوير التعليم والتدريب القائم على الكفايات، وربط مخرجات التعليم الصحي بالاحتياجات الفعلية للنظم الصحية، وتوفير بيئات عمل جاذبة ومحفزة لأصحاب الخبرات.

وأشار وزير الصحة إلى أن إطلاق الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة يمثل انتقالًا إلى مرحلة جديدة، من خلال وضع إطار مؤسسي يقوم على حوكمة هذا الملف، وتطوير آليات التواصل مع الكفاءات الصحية في المهجر، وتوسيع مشاركتها في التعليم والتدريب الطبي والبحث العلمي والصحة العامة والابتكار والتكنولوجيا الصحية، إلى جانب الاستجابة للأزمات والطوارئ والاحتياجات الإنسانية.