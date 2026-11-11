محمود فايز ينتقد غياب سياسة التدرج في إعداد مدربي المنتخبات الوطنية

انتقد محمود فايز، مدرب منتخب مصر السابق، تأخر خطوة الاستعانة بعلي ماهر لتولي تدريب منتخب مصر، مؤكدًا أن المدرب كان من الممكن أن يبدأ مشواره مع المنتخبات الوطنية في سن مبكرة، ويتدرج في المسؤولية حتى يصل إلى قيادة المنتخب الأول.

وقال محمود فايز، في تصريحات تلفزيونية، إن خطوة تولي علي ماهر تدريب منتخب مصر تأخرت كثيرًا، متسائلًا عن أسباب الانتظار حتى وصول المدرب إلى سن 53 عامًا من أجل منحه فرصة قيادة المنتخب الوطني.

وأضاف أن علي ماهر كان من الممكن أن يبدأ العمل مع المنتخب الأولمبي عندما كان في سن الأربعين، ثم يتدرج في المسؤولية داخل المنتخبات الوطنية حتى يصل إلى المنتخب الأول.

وأوضح مدرب منتخب مصر السابق أنه يرى أن سن علي ماهر كبير نسبيًا بالنسبة لهذه الخطوة، مستشهدًا بتجربة فابيان هورزلر، المدير الفني لفريق برايتون الإنجليزي، والذي يبلغ من العمر 33 عامًا.

موعد مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي

وفي سياق آخر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهتين أمام منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويلتقي منتخب مصر نظيره مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية.

ويسعى المنتخب الوطني إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ومن المقرر أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب منتخب مصر في التصفيات الأفريقية

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويطمح الفراعنة إلى تحقيق الفوز في المباراتين لتعزيز صدارة المجموعة والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.