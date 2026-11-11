خالد بيومي: حزين على موقف محمد صلاح وأتمنى أن يراعي مكانته وتاريخه

أعرب المحلل الرياضي خالد بيومي عن حزنه بسبب موقف محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يكون تصرف اللاعب بحجم مكانته وتاريخه الكبير في كرة القدم.

وقال خالد بيومي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «حزين على موقف محمد صلاح، نجمنا العالمي وقائد منتخب مصر. كنت أتمنى أن يكون تصرفه بحجم مكانته وتاريخه، فكلما عظمت مكانة الإنسان تضاعفت مسؤوليته، وأصبح مطالبًا بقدر أكبر من الحكمة والاحتواء واحترام الرموز».

وأضاف: «أعتقد أن صلاح يحتاج إلى وقفة صادقة مع النفس ومراجعة لمواقفه، فالقائد الحقيقي لا تُقاس قيمته بإنجازاته فقط، بل أيضًا بطريقة تعامله».

وتأتي تصريحات خالد بيومي في ظل الجدل المثار حول موقف محمد صلاح الأخير، وما صاحبه من ردود فعل وانتقادات، خاصة أن اللاعب يُعد أحد أبرز نجوم الكرة المصرية وقائد المنتخب الوطني.