إصابة 57 شخصا في حادث اصطدام حافلة بـ32 مركبة بكوريا الجنوبية

أصيب 57 شخصًا، بينهم 9 أشخاص بجروح خطيرة، إثر اصطدام حافلة ركاب بـ 32 مركبة متوقفة في كوريا الجنوبية.

وقع الحادث خلال ساعة الذروة الصباحية في منطقة بوندانج بمدينة سونجنام الواقعة جنوب العاصمة سول في إقليم جيونجي.



اصطدمت الحافلة بأربع حافلات أخرى وشاحنة و27 سيارة خاصة كانت متوقفة عند إشارة مرور على مسافة تتراوح بين 100 و150 مترًا.

وانتهى مسار الحافلة بالارتطام بالجزيرة الوسطى للطريق وتهشم زجاجها الأمامي.

أما حالة المصابين، فأسفر التصادم عن إصابة 9 أشخاص بجروح خطيرة، من بينهم سائق الحافلة المتسببة في الحادث، بينما تعرض 48 آخرون لإصابات طفيفة يتلقون العلاج اللازم على إثرها.

أما التحقيقات الأولية، فأظهرت فحوصات الشرطة أن سائق الحافلة لم يكن تحت تأثير الكحول.

وأفاد السائق في استجوابه الأولي لدى مركز شرطة منطقة بوندانج أن الحادث وقع نتيجة تعطل مكابح الحافلة، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.