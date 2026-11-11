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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الآسيوية تتباين مع صعود شركات الرقائق وتراجع أسهم التكنولوجيا الصينية

الأسهم الآسيوية تتباين مع صعود شركات الرقائق وتراجع أسهم التكنولوجيا الصينية
الأسهم الآسيوية تتباين مع صعود شركات الرقائق وتراجع أسهم التكنولوجيا الصينية
أ ش أ

 تباين أداء الأسهم الآسيوية في تعاملات اليوم /الأربعاء/، مع ارتفاع أسهم شركات أشباه الموصلات في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، مقابل تراجع أسهم التكنولوجيا في هونج كونج والصين، وسط تباين تأثير نتائج الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وبيانات التضخم الأمريكية على معنويات المستثمرين.

وارتفع مؤشر MSCI لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة وصلت إلى 0.8%، مواصلا تعافيه الذي شهد تسجيل أقوى مكاسب على مدار يومين متتاليين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.2%، وزادت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.6%، لتعوض خسائر المؤشر التكنولوجي خلال جلسة التداول الأمريكية السابقة.

وقادت أسهم شركات الرقائق المكاسب الإقليمية، إذ ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.8%، ومؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.2%، فيما صعد مؤشر توبكس بنسبة 0.8%.

وفي كوريا الجنوبية، قفز سهم شركة "إس كيه هاينكس" بنسبة 3.6%، وارتفع سهم شركة "إل جي إينوتك" بالنسبة نفسها، فيما زاد سهم شركة "سامسونج إلكترونيكس" بنسبة 2.4%.

كما صعدت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية، ومنها "تي دي كيه" بنسبة 3.43%، و"كيوكسيا" بنسبة 2.99%، و"موراتا للتصنيع" بنسبة 2.65%، فيما ارتفع سهم شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" بنسبة 2.63%، وسهم شركة "لارجان بريسيجن" بنسبة 2.96%.

في المقابل، تراجع مؤشر "هانج سنج" في هونج كونج بنسبة 0.9%، وانخفض مؤشرا "سي إس آي 300" و"شنجهاي المركب" بنسبة 0.2% لكل منهما، وسط ضغوط على أسهم التكنولوجيا الصينية، إذ تراجع سهم شركة "نت إيز" بنسبة 2.6%، وسهم شركة "ميني ماكس" بالنسبة نفسها، فيما انخفض سهم شركة "ميتوان" بنسبة 2%.

وجاءت المكاسب في قطاع الذكاء الاصطناعي مدعومة بأداء شركة "كور ويف"، التي ارتفعت أسهمها بنحو 2% في التداولات الأمريكية الممتدة، بعدما أعلنت نتائج فصلية تجاوزت تقديرات المحللين، ورفعت توقعاتها السنوية، في مؤشر على استمرار قوة الطلب على قدرات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، رغم التحديات التي تواجه قطاع مراكز البيانات.

كما تزايد اهتمام المستثمرين بالطرح العام الأولي المرتقب لشركة "Anthropic"، التي تستهدف تقييما مخففا بالكامل بنحو 1.4 تريليون دولار.

غير أن التفاؤل حيال قطاع التكنولوجيا تراجع جزئيا بفعل بيانات التضخم الأمريكية، التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري في أكتوبر، وزيادة المؤشر الأساسي بنسبة 0.3%، متجاوزا التوقعات للشهر الثالث على التوالي، ما عزز المخاوف بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مع تزايد الرهانات على إمكانية زيادة أكبر، إلى جانب توقعات بنحو ثلاث زيادات إضافية بربع نقطة مئوية بحلول يونيو المقبل.

وقالت عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إن زيادات أسرع في أسعار الفائدة قد تكون ضرورية خلال فصل الشتاء، فيما أشار عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر إلى إمكانية رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر.

وامتدت الضغوط على أسهم التكنولوجيا الصينية إلى ما هو أبعد من تأثير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، لتشمل مخاوف بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وتصاعد المنافسة في القطاع، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التعاون التكنولوجي بين واشنطن وبكين قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج يومي 18 و19 نوفمبر.

كما تعرض سهم شركة "ميتوان" لضغوط إضافية عقب خفض أحد المحللين توصيته بشأنه، فيما تراجعت أسهم شركة "علي بابا" بنسبة 1.3%، رغم إعلان الشركة أن ذراعها المتخصصة في تصميم الرقائق "تي هيد" تقدمت بصورة سرية بطلب للإدراج في بورصة هونج كونج، في خطوة من شأنها إتاحة فرص استثمارية مباشرة في أنشطتها بمجالي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وفي طوكيو، هبط سهم مجموعة "سوفت بنك" بنسبة وصلت إلى 11%، بعدما أعلنت الشركة تكبد خسارة فصلية بلغت 1.12 تريليون ين، بما يعادل 7.1 مليار دولار، تضمنت شطب أصول بقيمة 3.7 مليار دولار مرتبطة بمشروعات مراكز البيانات الأمريكية، في ظل تراجع تقييمات قطاع الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد الأسواق الإقليمية الأخرى، ارتفع مؤشر "إس آند بي/إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.1%، ومؤشر "إس تي آي" السنغافوري بنسبة 0.7%، فيما صعد مؤشر "نيفتي" الهندي بنسبة 0.2%، ومؤشر "سينسكس" بنسبة 0.1%.

أداء الأسهم الآسيوية ارتفاع أسهم شركات أشباه الموصلات في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان تراجع أسهم التكنولوجيا في هونج كونج والصين

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