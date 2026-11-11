محمد العدل: إنجازات حسام حسن ستضع علي ماهر تحت ضغط كبير

وجه المنتج الفني محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، رسالة شكر إلى حسام حسن وجهازه المعاون، تقديرًا لما قدموه مع منتخب مصر خلال فترة توليهم المسؤولية، رغم موقفه المعلن من قرار إقالة المدير الفني السابق.

وأكد محمد العدل أن حسام حسن قدم إنجازات رائعة مع المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن ما حققه يضع أي مدرب يتولى المسؤولية من بعده تحت ضغط كبير، كما تمنى التوفيق لعلي ماهر في مهمته المقبلة.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«برغم موقفي المعلن في إقالة الكابتن حسام حسن وجهازه، وإصراري إنه من أطاح بنفسه من هذا المنصب، فإن الحق يجبرني على توجيه الشكر له ولجهازه عن كل ما قدمه للمنتخب الوطني من يوم توليه المهمة إلى وقت خروجه.

إنجازات رائعة تضع كل من يأتي بعدك في ورطة حقيقية.

شكرًا على ما قدمت ويمثل ضغطًا على من يأتي بعدك، وتمنياتي للكابتن علي ماهر بالتوفيق وتحقيق إنجازات تخيب ظننا فيمن سيأتي بعد حسام حسن».