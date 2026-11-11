بنك ناصر يستعرض حزمة خدماته للمصريين بالخارج

استعرض وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، رؤية البنك لتعزيز وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، حيث تناول حزمة الحلول التمويلية والمنتجات الادخارية التي يتيحها البنك، إلى جانب جهوده في تدريب وتأهيل الشباب مهنيًا وتكنولوجيًا بما يعزز فرصهم في الالتحاق بأسواق العمل، فضلًا عن استعراض الدور التكافلي للبنك وقنوات المساهمة في أعمال الزكاة والتبرعات والهبات والوصايا.

وأكد النحاس أن البنك برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يحرص على توسيع نطاق استفادة المصريين بالخارج من خدماته، انطلاقًا من رسالته الاجتماعية والتنموية، وحرصه على توفير حلول مصرفية وتمويلية تلبي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم داخل مصر، وتساعدهم على استثمار مدخراتهم وتأمين مستقبل أبنائهم، فضلًا عن تعزيز مشاركتهم في جهود التنمية والعمل المجتمعي.

وفيما يتعلق بالخدمات التمويلية والادخارية، أوضح النحاس أن البنك يتيح مجموعة متنوعة من المنتجات التي يمكن للمصريين بالخارج الاستفادة منها، وفي مقدمتها منتج تمويل تقسيط المصروفات الدراسية، الذي يساعد الأسر على الوفاء بالتزاماتها التعليمية، من خلال إتاحة تمويل سنة دراسية واحدة مع تقسيط قيمتها على 10 أشهر، أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة يتم صرفها على دفعات سنوية وفقًا للمصروفات الفعلية، مع ربط المبالغ المتبقية في وعاء ادخاري بعائد سنوي 15%، وفقًا للضوابط المنظمة للمنتج.

وأضاف أن البنك يتيح كذلك فرصًا للاستفادة من الشهادات والمنتجات الادخارية المتنوعة، بما يساعد المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم داخل مصر وتحقيق عائد وفقًا لطبيعة كل منتج، إلى جانب برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستهدف تشجيع الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية، ودعم إقامة المشروعات وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر.

وفي محور التدريب والتأهيل، أشار الأستاذ وليد النحاس إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية مهارات الشباب يمثلان أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص التوظيف، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق العمل الدولية وارتفاع الطلب على المهارات الرقمية والتكنولوجية.

وفي هذا السياق، استعرض جهود البنك من خلال مبادرة «وظيفة تك» بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف تنمية المهارات الرقمية والتكنولوجية للشباب وإعدادهم لمتطلبات الوظائف المستقبلية، بما يعزز جاهزيتهم المهنية ويوسع فرص حصولهم على وظائف في المجالات التكنولوجية والرقمية محليًا ودوليًا.

وفيما يتعلق بالدور التكافلي والمجتمعي للبنك، أكد النحاس أن بنك ناصر الاجتماعي يضطلع بدور محوري في تعزيز منظومة التكافل الاجتماعي، من خلال الإشراف على لجان الزكاة المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تمثل شبكة مجتمعية تطوعية تسهم في الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية وتقديم أوجه الدعم المختلفة لها، موضحا أن دور هذه اللجان لا يقتصر على تلقي أموال الزكاة والصدقات والتبرعات النقدية والعينية وإعادة توزيعها على مستحقيها وفقًا للمصارف الشرعية، وإنما يمتد إلى رعاية الأيتام والأرامل والمطلقات والأسر الأكثر احتياجًا، والمساهمة في إقامة مشروعات خدمية واجتماعية وصحية وتعليمية، من بينها المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي والمستوصفات ومراكز التدريب، فضلًا عن دعم مشروعات تمليك وسائل ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في الانتقال من تقديم المساعدات المباشرة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المجتمعية.

وأشار إلى أن البنك يتيح كذلك للأفراد والهيئات تقديم الهبات والوصايا وتخصيص الأموال والأصول لأعمال الخير والصدقات الجارية، وفقًا للإجراءات القانونية والشرعية المنظمة، بما يوفر إطارًا مؤسسيًا لتوجيه المساهمات إلى الأوجه الخيرية التي يحددها مقدموها، ويضمن استمرار أثر العطاء وتحقيق أهدافه الاجتماعية والإنسانية.

واختتم رئيس مجلس إدارة البنك بالتأكيد على أن بنك ناصر الاجتماعي يسعى إلى تقديم نموذج متكامل للخدمات المصرفية والاجتماعية للمصريين بالخارج، يجمع بين دعم الاستقرار المالي للأسر، وتشجيع الادخار والاستثمار، وتأهيل الشباب لسوق العمل، وإتاحة الفرصة للمشاركة في العمل الخيري والتنموي، مشددًا على استمرار البنك في تطوير خدماته وتعزيز شراكاته مع مختلف الجهات المعنية بما يحقق أكبر استفادة للمصريين بالخارج وأسرهم، ويدعم جهود التنمية الشاملة في مصر.