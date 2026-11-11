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غرامة تنتظر «شيكو بانزا» في الزمالك .. تحذير أخير قبل العودة إلى القاهرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غرامة تنتظر «شيكو بانزا» في الزمالك .. تحذير أخير قبل العودة إلى القاهرة

شيكوبانزا
شيكوبانزا
إسراء أشرف

وجّه عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، تحذيرًا إلى الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق، بضرورة الالتزام بالموعد المحدد لعودته إلى القاهرة، عقب انتهاء مهمته مع منتخب بلاده خلال مواجهتي جنوب السودان في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وحدّد الزمالك يوم 20 نوفمبر الجاري موعدًا لعودة اللاعب إلى القاهرة، مع التأكيد على عدم قبول أي تأخير عن الموعد المتفق عليه، وإمكانية توقيع غرامة مالية عليه حال مخالفته التعليمات، خاصة أن الفريق يستعد لخوض ارتباطات مهمة خلال أيام قليلة من عودته.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم 23 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري، قبل أن يلتقي الأفريقي التونسي يوم 28 من الشهر نفسه في دوري أبطال أفريقيا، وهو ما يدفع الجهاز الفني للحرص على انتظام جميع اللاعبين في التدريبات دون غيابات إضافية.

وفي إطار التحضير للمواجهة المقبلة، يستأنف الفريق تدريباته اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون، على أن يبدأ معتمد جمال، المدير الفني، تجهيز المجموعة للمباراة، فيما يخوض الزمالك مواجهة ودية أمام الاتحاد السكندري يوم الأحد 15 نوفمبر على الملعب نفسه، لرفع جاهزية اللاعبين قبل استئناف منافسات الدوري.

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