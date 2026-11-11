عصام مرعي: الزمالك يحتاج ميدو وأيمن يونس لإدارة الكرة.. والنادي يفتقد النظام منذ سنوات

أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن النادي يحتاج إلى الاستعانة بأصحاب الخبرات والكفاءات لإدارة ملف كرة القدم، مشيرًا إلى أن ميدو وأيمن يونس من الأسماء القادرة على تقديم الإضافة في هذا الملف.

وقال مرعي، خلال تصريحاته لبرنامج «مودرن سبورتس» تقديم الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «مودرن إم تي»، إن الزمالك لا يمتلك نظامًا إداريًا واضحًا منذ سنوات طويلة، مشددًا على ضرورة وجود متخصصين لضمان حقوق النادي.

وأضاف أن نسبة الزمالك في شركة الكرة يجب أن تكون الأكبر، وليس المستثمر، حتى يحافظ النادي على حقوقه ومكتسباته.