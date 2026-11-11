إصابة مُفاجئة تهدّد «تشواميني» في معسكر فرنسا وتثير قلق ريال مدريد

تزايدت المخاوف داخل ريال مدريد بشأن الحالة البدنية لأوريليان تشواميني، بعدما اضطر لاعب الوسط الفرنسي إلى التوقف عن التدريبات ومغادرة معسكر منتخب بلاده، إثر شعوره بآلام في الفخذ الأيمن.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن تشواميني لم يتمكن من استكمال الحصة التدريبية الثانية لمنتخب فرنسا، في إطار الاستعداد لمواجهتي إيطاليا وتركيا بدوري الأمم الأوروبية، ليقرر الجهاز الفني إخراجه من المران كإجراء احترازي.

ومن المنتظر أن يخضع لاعب ريال مدريد لفحوصات طبية يوم الثلاثاء المقبل، للوقوف على طبيعة المشكلة وتحديد مدى خطورتها، فيما تقرر عودته إلى العاصمة الإسبانية غدًا.

وتأتي هذه التطورات لتضع النادي الملكي في حالة ترقب، خاصة أن تشواميني لم ينضم إلى معسكر فرنسا خلال فترة التوقف الدولي الماضية، بعدما فضّل الجهاز الفني بقيادة زين الدين زيدان منحه مزيدًا من الوقت للتعافي من إصابة عضلية تعرض لها في بداية الموسم.

ويزيد الموقف من متاعب ريال مدريد في ظل ازدحام جدول المباريات والضغوط البدنية التي يتعرض لها اللاعبون، وهي الأزمة التي سبق أن تحدث عنها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عقب الانتصار على فالنسيا بملعب ميستايا.

وحذر مورينيو في تصريحاته من وصول عدد من لاعبيه إلى أقصى درجات الإجهاد، مؤكدًا حاجتهم إلى الحصول على الراحة، وهو ما يجعل موقف تشواميني محل اهتمام داخل النادي انتظارًا لنتائج الفحوصات الطبية.