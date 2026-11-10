توقيفات لأول مرة في قضية محمد الفايد.. الشرطة الفرنسية تداهم فندق ريتز وعقاراته

أعلنت الشرطة الفرنسية توقيف عدد من المشتبه بهم، عقب تفتيش ثلاثة عقارات، من بينها فندق ريتز في العاصمة باريس، في إطار التحقيقات المتعلقة بقضايا الاعتداءات الجنسية المنسوبة إلى محمد الفايد، مالك متاجر هارودز السابق وفندق ريتز باريس.

اتهامات محمد الفايد



وأكدت شرطة العاصمة البريطانية لندن، في رسالة سرية وُجهت إلى الناجيات، أن الشرطة الفرنسية أجرت عمليات تفتيش في ثلاثة عقارات يومي 13 و14 أكتوبر، أسفرت عن عدد من التوقيفات.



وشارك ضباط من شرطة العاصمة البريطانية في العملية، التي يُعتقد أنها نُفذت بشكل مشترك بين السلطات البريطانية والفرنسية.



وتُعد هذه المرة الأولى التي تُسجل فيها توقيفات على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المالك السابق لمتاجر هارودز وفندق ريتز، والمتعلقة بالاعتداءات الجنسية والاتجار بالبشر.

ونقلت شرطة العاصمة البريطانية إلى الضحايا بيانًا صادرًا عن السلطات الفرنسية، جاء فيه أنه جرى حتى الآن الاستماع إلى إفادات عدد من الضحايا من جانب المحققين الفرنسيين، وأن التحقيقات تُجرى بالتنسيق مع السلطات البريطانية.



وأضاف البيان أنه في هذا الإطار، نُفذت عمليات تفتيش وجمع أدلة في منتصف أكتوبر 2026، شملت على وجه الخصوص فندق ريتز في الدائرة الأولى بالعاصمة باريس، وفيلا سانت تيريز في مدينة سان تروبيه، وهي عقار كان مملوكًا سابقًا لمحمد الفايد، إلى جانب فيلا وندسور في الدائرة السادسة عشرة بباريس، وذلك بحضور محققين بريطانيين.



وأوضح البيان أن عددًا من المشتبه بهم خضعوا للاحتجاز لدى الشرطة، قبل إنهاء إجراءات احتجازهم عقب استجوابهم، وذلك بهدف تحليل المواد الرقمية التي صودرت خلال عمليات التفتيش.

وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال مستمرة تحت إشراف مكتب المدعي العام في باريس.

من جانبها، أكدت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية أن ضباطًا تابعين لها سافروا إلى فرنسا في أكتوبر، وشاركوا في العملية.



ولا يزال فندق ريتز في باريس مملوكًا لعائلة الفايد، وفقاً للتقرير.



أكثر من 400 ضحية وشاهد يتقدمون ببلاغات



وواجه محمد الفايد اتهامات بالاعتداء الجنسي من أكثر من 20 امرأة، وذلك في فيلم وثائقي وبودكاست بثتهما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في سبتمبر 2024.