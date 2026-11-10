قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المقاولون العرب توقّع اتفاقية مع HLF الصينية وتدخل مجال أدوات حفر آبار البترول والغاز
مؤشر سلام: داعش وفروعه تتصدر النشاط الإرهابي وباكستان في المقدمة
وزير الأوقاف يكرّم المشاركين في تجهيز مركز الذكاء الاصطناعي.. ويؤكد: النجاح بسواعد الجميع
عراقجي: الحرب لن تنتهي عسكريًا.. والحل يبدأ بتنفيذ شروطنا
موعد وصول محمد صلاح إلى القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر
العثور على جثة طفل عقب تغيبه بشوارع زفتي
الأمم المتحدة تدين عرقلة الاحتلال لإغاثة متضرري سيول غزة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر
إخلاء قاعدة ثانية في المملكة المتحدة بسبب التهديد الإيراني
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026
هل يجوز دفع تكلفة عملية جراحية لشخص فقير من زكاة مالي؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج
ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج
ولاء عادل

تفتح التحركات المصرية الألمانية الأخيرة الباب أمام فرص جديدة للكوادر المصرية الراغبة في العمل بالخارج، بعدما أبدت ولاية ساكسونيا الألمانية اهتمامًا بالاستفادة من الخبرات والمهارات المصرية في مجموعة من المجالات التي تحتاج إلى عمالة مؤهلة، وذلك ضمن تحرك يستهدف وضع إطار منظم للتوظيف والتدريب وانتقال العمالة بين البلدين.

وفي هذا الإطار، عقدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مباحثات مع وفد من ولاية ساكسونيا الألمانية، تناولت سبل تفعيل التعاون في مجال انتقال العمالة، والبناء على خطاب النوايا الموقع بين الجانبين خلال سبتمبر 2026، تمهيدًا للانتقال إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة المقبلة.

ما التخصصات التي تحتاج إليها ألمانيا من العمالة المصرية؟

تضمنت المباحثات اهتمام الجانب الألماني باستقطاب الكفاءات المصرية للعمل في 8 مجالات رئيسية، تختلف طبيعة الوظائف بها وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات كل قطاع، وتتمثل في الآتي:

  • الطب والتمريض: الاستعانة بالأطباء وأطقم التمريض المؤهلة للعمل داخل المؤسسات والمنشآت الصحية.
  • الصناعة: توفير العمالة الفنية والمهنية اللازمة للعمل في مختلف الأنشطة الصناعية.
  • التكنولوجيا: الاستفادة من الخبرات المصرية في التخصصات التكنولوجية والمجالات المرتبطة بها.
  • التشييد والبناء: استقطاب الكوادر المهنية التي تمتلك المهارات اللازمة للعمل في قطاع الإنشاءات.
  • النقل: توفير العمالة المتخصصة لتلبية احتياجات الأنشطة والخدمات المرتبطة بقطاع النقل.
  • التعليم: الاستفادة من الكفاءات المصرية العاملة في المجالات التعليمية.
  • الخدمات الاجتماعية: دعم المؤسسات العاملة في تقديم الخدمات الاجتماعية بالكوادر البشرية المناسبة.
  • الفنادق والضيافة: الاستعانة بالعاملين المؤهلين في مجالات الفندقة والضيافة والخدمات السياحية.

 

خطة مصر وألمانيا لتأهيل العمالة قبل السفر

لا يقتصر التعاون المطروح على توفير فرص للتوظيف، بل يمتد إلى إعداد الكوادر المصرية بما يتناسب مع متطلبات الوظائف المتاحة في ألمانيا، من خلال مسارات تستهدف التدريب والتأهيل المهني وتحقيق التوافق بين مهارات المتقدمين واحتياجات أصحاب الأعمال.

وشملت المقترحات المصرية وضع هيكل تنظيمي لمتابعة التعاون، من خلال تشكيل لجنة تسييرية للإشراف على الشراكة، وفريق عمل تنفيذي يضم الجهات الوطنية المعنية، مع إمكانية الاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ البرامج وفقًا لطبيعة القطاعات المستهدفة.

ومن شأن هذه الآليات، حال استكمالها، المساهمة في تنظيم انتقال العمالة المصرية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بعمليات الاختيار والتدريب والتوظيف، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

 

حقيقة فتح باب التقديم على وظائف ألمانيا للمصريين

رغم الإعلان عن اهتمام الجانب الألماني بالاستعانة بالعمالة المصرية في 8 قطاعات، فإن التقديم على الوظائف لم يبدأ رسميًا حتى الآن ضمن مسار التعاون المعلن.

ولم تتضمن المباحثات المعلنة تحديد موعد لاستقبال طلبات التوظيف، أو الكشف عن عدد الوظائف المتاحة وشروط التقديم والمؤهلات المطلوبة لكل تخصص، فضلًا عن عدم الإعلان عن الرواتب أو إجراءات السفر والإقامة.

ومن المنتظر أن تتضح هذه التفاصيل مع استكمال التنسيق بين الجهات المصرية والألمانية، ووضع الآليات التنفيذية للشراكة وتحديد برامج التدريب والتوظيف.

وظائف ألمانيا للمصريين العمالة المصرية في ألمانيا فرص العمل في ألمانيا الهجرة إلى ألمانيا وظائف للمصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

قناة ten

هوية جديدة.. قناة TeN تعلن تغيير شعارها ليحمل اسم «العاشرة»

إبراهيم فايق

كواليس استبعاد باسم علي من الجهاز الفني لمنتخب مصر

صلاة قيام الليل

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة طرد كهربا لـ أحمد صبيحة من غرفة الملابس

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

قراءة التشهد الأوسط كاملا

حكم قراءة التشهد كاملا عند الجلوس للتشهد الأول بعد الركعتين الأوليين

ترشيحاتنا

ترامب عقب لقائه رئيس وزراء قطر: زخم إيجابي لإنهاء الصراع مع إيران.. ولا تراجع عن منعها من امتلاك سلاح نووي

ترامب عقب لقائه رئيس وزراء قطر: زخم إيجابي لإنهاء الصراع مع إيران.. ولا تراجع عن منعها من امتلاك سلاح نووي

تحالف دعم الشرعية باليمن: اعتراض 3 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

تحالف دعم الشرعية باليمن: اعتراض 3 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

موجة هبوط تضرب أسعار القمح العالمية مع انخفاض صادرات روسيا وتحسن محصول الأرجنتين

موجة هبوط تضرب أسعار القمح العالمية مع انخفاض صادرات روسيا وتحسن محصول الأرجنتين

بالصور

احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون
احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون
احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.. أماكن الحصول على اللولب والحبوب وحقن منع الحمل

تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد