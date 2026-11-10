لا كان على البال» ثانيًا و«نصيب» سابعًا في إيرادات السينما السعودية

تمكن فيلم «ولا كان على البال»، من بطولة نور خالد النبوي وياسمينا العبد، من التواجد ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات الأسبوع الماضي في دور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية.

واحتل الفيلم المركز الثاني ضمن قائمة تضم 10 أفلام هي الأعلى تحقيقًا للإيرادات في السينمات السعودية الأسبوع الماضي، فيما تمكن فيلم «مطلوب عائليًا» من التواجد في المركز الخامس، بينما احتل فيلم «نصيب»، من بطولة ياسمين صبري، المركز السابع في القائمة ذاتها.

فيلم «ولا كان على البال»

يشارك في بطولة فيلم «ولا كان على البال» كل من نور النبوي، وياسمينا العبد، وأشرف عبد الباقي، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد عماد، وإنتاج أحمد بدوي. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي.

فيلم «نصيب»

يشارك في بطولة فيلم «نصيب»، إلى جانب ياسمين صبري، كل من معتصم النهار، ودنيا ماهر، ومصطفى أبو سريع، وعمر الشناوي، وخالد سرحان. والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين.