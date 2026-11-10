بالتزامن مع زيارة المحافظ.. حملة تموينية على المحال وتحرير محاضر بالشهداء في المنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملة تفتيشية مفاجئة للمرور علي المحلات العامة والأسواق ومكافحة الغش التجارى تزامنا مع جولة المحافظ أثناء مبادرة كلنا عندك بمركز ومدينة الشهداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط منشاة مخالفة لتجارة الاعلاف لحيازته كمية قدرها ٨ أطنان اعلاف دواجن بدون مستندات مجهول المصدر وضبط محل لتجارة وبيع كماليات السيارات لحيازتة كمية قدرها ١٠٠ بطارية واطارات سيارات مجهولة المصدر.

وأيضاً ضبط منشأة لبيع الأسمدة والمخصبات الزراعية لحيازته كمية قدرها طن سماد الفوسفات المعدل بدون مستندات، كما ضبط منشأة لبيع المواد الغذائية لحيازته كمية قدرها عدد ٤٠٠ كرتونة شيبسي مجهولة المصدر، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار شن الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت ومجابهة كافة صور الغش التجاري لضمان وسلامة المنتجات المتداولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطن ضد أي تلاعب.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة علي كافة المنشآت الصناعية وتعزيز جهود التصدي لكافة صور الغش التجاري ومواصلة مكافحة الفساد وضبط المتلاعبين بصحة وحقوق المواطنين.