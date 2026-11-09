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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد محطة مياه الشرب المرشحة بطاقة 86 ألف م 3/يوم لخدمة 500 ألف مواطن بالشهداء

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أجرى اليوم  اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة بمدينة الشهداء، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء. 

حيث تفقد المحافظ محطة مياه الشرب المرشحة بالشهداء، بطاقة إنتاجية 86 ألف م3 /يوم على مساحة 12 فدان، وتخدم 500 ألف نسمة. وتغطي خدمات المحطة قرى مركز الشهداء ، فضلًا عن قري( كوم مازن بمركز تلا، بخاتي بمركز شبين الكوم، وشبشير ودبركي ومنشأة سلطان بمركز منوف).

وتفقد المحافظ عنبر المياه العكرة والمرشحة  وغرف التوزيع والمرشحات واستفسر عن خطط العمل وتشغيل المحطة ، واستمع الي شرح مفصل عن مراحل استقبال المياه والوصول الي تنقيتها ، واطلع علي نظم تشغيل الأجهزة بغرفة فلاتر الترشيح ونسب معالجة المياه وفقا للمواصفات القياسية بمعمل المحطة ، مشددًا على ضرورة الالتزام بإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية للمحطات، والمتابعة المستمرة لمراحل التشغيل والتنقية، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على كفاءة الأداء، بما يضمن انتظام ضخ المياه واستدامة تقديم خدمة آمنة للمواطنين .

وأكد محافظ المنوفية أن مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي تأتي على رأس الأولويات ، لما تمثله من ارتباط مباشر بالحياة اليومية للمواطنين مؤكدا علي العمل على تذليل كافة المعوقات للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق نقلة ملموسة في منظومة البنية التحتية بقرى ومدن المحافظة.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية جولة محطة مياة

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