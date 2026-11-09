طالب بمدرسة تكنولوجيا تطبيقية: دراسة البرمجة ساعدتني في العمل بـ50 دولارا للمهمة الواحدة

حاور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هامش حضوره لفعاليات قمة الإبتكار في التعليم التكنولوجي، طالبا بإحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك على هامش فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي.

واستهدف الحوار الذي دار بين الوزير والطالب، التعرف على طبيعة الدراسة التي يتلقاها الطالب داخل المدرسة، وما يدرسه من تخصصات ومهارات، حيث تحدث الطالب عن دراسته لمجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وما اكتسبه من مهارات ساعدته على دخول سوق العمل الحر “الفري لانس”.

وتحدث الطالب عن تجربته في العمل عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل العمل في مجال العمل الحر، إلى جانب عمله بأحد المواقع الإلكترونية مؤكدا أنه يحصل على نحو 50 دولارًا مقابل المهمة الواحدة ، بسبب إمكانيته في توظيف المهارات التكنولوجية التي يكتسبها خلال دراسته في تحقيق عائد مادي واكتساب خبرات عملية حتى قبل التخرج.

وانطلقت اليوم فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، وذلك في إطار دعم جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي في العملية التعليمية.

وتعقد فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أندرياس باوم السفير السويسري في مصر ، و ميلاني مولتمان، نائبة رئيس البعثة بالسفارة الألمانية في مصر ، و آن سكاو نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر

وتشهد فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي :

نقاشات تجمع خبراء وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية ، لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات والفرص التي تشكل مستقبل التعليم الفني والتكنولوجي في مصر

مساحة للتعلم والمشاركة من خلال ورش عمل تفاعلية للطلاب والمعلمين لاكتشاف أساليب وأفكار جديدة في التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي

اكتشاف احدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية في مجال التعليم ، والتعرف على ابتكارات تساهم في تطوير تجربة التعلم والتدريب الفني

اكتشاف رحلة التعليم الفني والتكنولوجي في مصر من خلال تجربة تفاعلية

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، على إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، من خلال بناء نظام تعليمي يرتكز على الجودة، ويستجيب لاحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، ويتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في ترسيخ مكانة التعليم الفني باعتباره مسارًا تعليميًا ومهنيًا يختاره الطلاب عن قناعة، ومصدرًا للفخر المهني، وأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن تحقيق هذا التحول يستلزم تطويرًا جوهريًا في آليات التعاون بين قطاع التعليم وقطاع الصناعة، بحيث لا يقتصر دور أصحاب الأعمال على استقبال خريجي التعليم الفني وتوظيفهم، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في تحديد وصياغة المهارات والكفاءات والمؤهلات التي يكتسبها الطلاب، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل.