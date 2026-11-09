الخارجية الإيرانية: إذا استجابت واشنطن فالأمور ستتحسن خلال يومين

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه على الإدارة الأمريكية، أن تدرك حجم التداعيات والعواقب التي قد تترتب على شن حرب ضدنا، مشيرة بذلك إلى إن تجدد عمليات العدوان والقصف التي بدأت في 28 فبراير الماضي سيكون لها نتائج أكثر سوء.

أضافت الخارجية الإيرانية: على واشنطن أن ترفع العقوبات قبل بداية أي مسار دبلوماسي والحصار المفروض على بلادنا، لأنه إذا نفذت واشنطن مطالبنا فستشهد المنطقة خلال يومين تحركات إيجابية والأمن سيعود لمضيق هرمز.

لفتت الخارجية الإيرانية إلى إن لديها مقترحات، قائلة:" مقترحنا لمدة اليومين يعتبر أكثر مبادرة منطقية في الوقت الراهن ولا يزال مطروحا".

وأكدت الخارجية الإيرانية على إنها تشكر مساعي قطر وباكستان في مجال الوساطة والتواصل مع الطرفين مستمر.

وحول البرنامج النووي، قالت الخارجية الإيرانية: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجروا عمليات تفتيش قبل أيام في منشأة بوشهر النووية.

فيما لفت الجيش الإيراني إلى إن توجيهات المرشد بالرد السريع على أي اعتداء دون قيود جغرافية أصبح أساسا لتحرك قواتنا المسلحة، والسفن التي تدخل المسارات غير الآمنة بمضيق هرمز تحت ضغط أمريكا تصطدم بألغام وتتضرر، فيما يمكن للسفن التجارية العبور من مضيق هرمز عبر مسارات آمنة محددة بالتنسيق معنا.

