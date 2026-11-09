احتجاجًا على دعم إسرائيل.. ناشطون يرفعون العلم الفلسطيني أمام مبنى البرلمان الألماني في برلين

شهد محيط مبنى البرلمان الألماني في العاصمة برلين، صباح الأحد، واقعة تمثلت في رفع العلم الفلسطيني على سارية الأعلام أمام المبنى، بعد إنزال العلم الألماني، في تحرك نفذه ناشطون احتجاجًا على سياسات الحكومة الألمانية.

رفع العلم الفلسطيني

ووفقًا لما نقلته صحيفة تاجس شبيجل الألمانية عن الشرطة، تسلق شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، في تمام الساعة 11:15 صباحًا، سارية الأعلام الموجودة أمام مبنى البرلمان في منطقة تيرجارتن ببرلين.



وبعد وصوله إلى أعلى السارية، أنزل العلم الألماني وألقاه أرضًا، ثم رفع مكانه العلم الفلسطيني.



وقال المتحدث باسم الشرطة، مارتن هالفيج، إن شخصين آخرين كانا يقفان أسفل السارية ويصوران الواقعة، مضيفًا أن الثلاثة بثوا العملية مباشرة عبر منصة تيك توك.

وأوضح المتحدث أن الأشخاص الثلاثة يحملون الجنسية الألمانية.

وظل الشاب، الذي كان يرتدي معدات تسلق، أعلى السارية التي يبلغ ارتفاعها 30 مترًا، لمدة ساعة و15 دقيقة تقريبًا، مرددًا هتافات تعبر عن دعمه لفلسطين.



وتدخلت فرق الإطفاء باستخدام شاحنة مزودة بسلم، لمحاولة الوصول إليه، لكنه تمكن من النزول بمفرده من السارية قرابة الساعة 12:30 ظهرًا، فيما أزالت قوات الشرطة والإطفاء العلم الفلسطيني.



توقيف 3 أشخاص وفتح تحقيق



وألقت الشرطة القبض مؤقتًا على المنفذ الرئيسي، البالغ من العمر 22 عامًا، وشريكيه اللذين يبلغان 20 و32 عامًا، للتحقق من هوياتهم.

وجرى نقل الشابين البالغين 20 و22 عامًا إلى مركز احتجاز تابع للشرطة، لاستكمال إجراءات تحديد الهوية والتعرف عليهما جنائيًا.



وبينما أطلقت الشرطة سراح الشخص الذي تولى البث المباشر بعد فترة وجيزة، تدرس إخضاع الشاب الذي تسلق السارية للاحتجاز الوقائي، الذي قد يستمر لمدة تصل إلى 24 ساعة، بهدف منع تكرار ارتكاب مخالفات أو جرائم.



وتحقق السلطات مع الأشخاص الثلاثة للاشتباه في إهانة الدولة ورموزها، والإضرار بالممتلكات، وانتهاك حرمة المكان.