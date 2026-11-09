أطعمة بسيطة تساعدك على الاسترخاء قبل النوم.. 6 اختيارات تحسن جودة نومك

يعاني كثيرون من صعوبة النوم أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، وقد لا يكون السبب مرتبطا بالتوتر فقط، إذ تلعب العادات الغذائية دورا مهما في التأثير على جودة النوم.

وهناك بعض الأطعمة البسيطة التي يمكن تناولها مساء، لاحتوائها على عناصر غذائية تدخل في تنظيم النوم ووظائف الجهاز العصبي.

ووفقا لموقع Sleep Foundation، فإن بعض الأطعمة تحتوي على مركبات مثل الميلاتونين والتريبتوفان والمغنيسيوم، وهي عناصر ترتبط بالعمليات الطبيعية المسؤولة عن تنظيم النوم والاسترخاء.

أطعمة تساعد على الاسترخاء قبل النوم

1- الكيوي

يعد الكيوي من الفواكه التي ارتبط تناولها بتحسين جودة النوم، إذ تشير أبحاث محدودة إلى أن تناول ثمرتين منه قبل النوم بساعة قد يساعد على النوم بشكل أسرع وزيادة مدة النوم.

2- اللوز

يحتوي اللوز على المغنيسيوم، وهو معدن يشارك في تنظيم وظائف الأعصاب والعضلات، كما يرتبط الحصول على كميات كافية منه بصحة النوم.

3- الموز

يحتوي الموز على المغنيسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى فيتامين B6 الذي يشارك في عمليات إنتاج بعض النواقل العصبية المرتبطة بالمزاج والنوم.

4- الزبادي

يحتوي الزبادي على الكالسيوم والبروتين، وتشير بعض الأبحاث إلى وجود علاقة بين الحصول على كمية كافية من الكالسيوم وتحسين جودة النوم.

5- الفستق

يحتوي الفستق على الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يساعد الجسم على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، كما يوفر عناصر غذائية مهمة للجسم.

6- الحليب الدافئ

يحتوي الحليب على التريبتوفان، وهو حمض أميني يستخدمه الجسم في إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وقد يكون تناوله ضمن روتين هادئ قبل النوم اختيارا مناسبا.

أطعمة ومشروبات يفضل تجنبها قبل النوم

ينصح بالابتعاد عن الوجبات الدسمة والمقلية والأطعمة الحارة قبل النوم، لأنها قد تسبب اضطرابات الهضم أو الحموضة، كما يفضل تجنب القهوة والشاي والمشروبات الغنية بالكافيين في الساعات المسائية، لأنها قد تؤثر على القدرة على النوم.

ورغم أن هذه الأطعمة قد تدعم النوم الصحي، فإنها ليست علاجا للأرق، كما أن الاستجابة تختلف من شخص لآخر، ويظل الالتزام بمواعيد نوم منتظمة وتناول غذاء متوازن من أهم العادات التي تساعد على تحسين جودة النوم.