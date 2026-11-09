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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل تسبب محمد صلاح في رحيل حسام حسن؟.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة

محمد صلاح
محمد صلاح
منار نور

أكد الإعلامي إبراهيم فايق أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، لم يكن السبب وراء رحيل حسام حسن عن تدريب المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الحديث عن تحكم نجم ليفربول في قرارات اتحاد الكرة لا يتفق مع الوقائع التي شهدتها الفترة الماضية.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن حسام حسن تولى تدريب منتخب مصر رغم تصريحاته السابقة بشأن محمد صلاح، موضحًا أن جلسة تفاهم جمعت الطرفين في بداية المهمة، نظرًا لقيمة كل منهما، وانتهى الأمر دون وجود أزمة معلنة.

وأضاف أن محمد صلاح أشاد بمعسكر حسام حسن خلال مشاركته في كأس العالم، ووصفه في آخر مؤتمر صحفي له بأنه أفضل معسكر خاضه مع المنتخب، كما اعتاد حسام حسن الإشادة بقائد الفراعنة في أكثر من مناسبة.

وأشار فايق إلى أن العلاقة بين الطرفين لم تكن تعكس وجود خلافات مستمرة، مستشهدًا باحتفال محمد صلاح بعيد ميلاد حسام حسن وإحضار تورتة له خلال المعسكر الماضي.

وتساءل الإعلامي عن أسباب تحميل محمد صلاح وحده مسؤولية الخلافات التي شهدتها الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن حسام حسن كانت لديه مشكلات مع عدد من اللاعبين، بينهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، إلى جانب خلافاته مع اتحاد الكرة وبعض الأمور الأخرى خارج كرة القدم.

وتطرق فايق إلى زيارة هاني أبو ريدة لمحمد صلاح في تركيا، موضحًا أن الزيارة جاءت بعد حدوث خلاف بين صلاح وحسام حسن، وأن قائد المنتخب لم يكن يرغب في الانضمام إلى معسكر نوفمبر في ظل استمرار حسام حسن في منصبه، وهو ما دفع رئيس اتحاد الكرة إلى زيارته لاحتواء الموقف.

واستبعد فايق أن تكون الزيارة مرتبطة بوجود نية مسبقة لإقالة حسام حسن، متسائلًا عن سبب سفر أبو ريدة إلى تركيا من أجل إقناع صلاح بالانضمام إلى المعسكر، إذا كان قرار رحيل المدير الفني قد حُسم بالفعل.

وعن الصورة التي نشرها محمد صلاح عقب رحيل حسام حسن، قال إبراهيم فايق إنها تحمل أكثر من تفسير، خاصة في ظل توقيت نشرها، موضحًا أن البعض قد يراها احتفالًا بفوز فريقه، بينما قد يفسرها آخرون على أنها تعبير عن السعادة برحيل المدير الفني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن محمد صلاح، بقيمته ومكانته، كان عليه مراعاة كيفية فهم الجمهور للصورة في هذا التوقيت، مشددًا على أنه لا يتحدث عن نوايا اللاعب، وإنما عن ردود الفعل المحتملة تجاه ما نشره.

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