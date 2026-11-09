لا تتخلص من قشر التفاح.. فوائد للأمعاء والقلب

يحرص كثيرون على تقشير التفاح قبل تناوله، اعتقادا منهم أن إزالة القشرة تجعله أسهل في الأكل والهضم، لكن هذه العادة قد تحرم الجسم من جزء مهم من العناصر الغذائية الموجودة في الثمرة، إذ يحتوي قشر التفاح على نسبة من الألياف والمركبات النباتية ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم.





ويعتبر التفاح من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، لكن تناول الثمرة بقشرها بعد غسلها جيدا يساعد على الاستفادة من مكوناتها بشكل أفضل.





فوائد تناول التفاح بقشره





تحسين صحة الجهاز الهضمي: يحتوي قشر التفاح على الألياف الغذائية، خاصة الألياف غير القابلة للذوبان، التي تساعد على دعم حركة الأمعاء وتقليل فرص الإصابة بالإمساك. دعم صحة القلب: توفر الألياف القابلة للذوبان الموجودة في التفاح، ومنها البكتين، دورا مهما في المساعدة على خفض الكوليسترول الضار عند تناولها ضمن نظام غذائي صحي. المساعدة على التحكم في الشهية: تساهم الألياف في زيادة الشعور بالشبع، وهو ما قد يساعد على تقليل تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية. حماية الخلايا من التلف: يحتوي قشر التفاح على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، من بينها الكيرسيتين، التي تساعد في مواجهة الإجهاد التأكسدي. دعم صحة الأمعاء: تعمل الألياف الموجودة في التفاح كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يساعد على الحفاظ على التوازن الصحي للجهاز الهضمي. المساعدة في تنظيم مستويات السكر: تساعد الألياف على إبطاء امتصاص السكر، ويعد تناول التفاح كاملا أفضل من الاعتماد على العصير الذي يفقد جزءا من ألياف الثمرة.

هل يجب تناول التفاح بالقشر يوميا؟

يمكن إدخال التفاح بقشره ضمن النظام الغذائي اليومي، مع الاهتمام بغسله جيدا تحت الماء الجاري قبل تناوله، وعدم الإفراط في الكمية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجهاز الهضمي تجاه بعض أنواع الألياف.

كما يفضل تناول الثمرة كاملة بدلا من عصرها للحصول على أكبر استفادة من الألياف الغذائية.





المصدر.. هيلثي لاين