الصين: نتطلع لتعزيز العلاقات مع إيران والصراع في الشرق الأوسط لا يمكن حله بالقوة

التقى المبعوث الصيني ‌الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي ​جون مع ​علي باقري كني ⁠نائب أمين ​المجلس الأعلى للأمن ​القومي الإيراني، وأكد تطلع الصين لتعزيز ​العلاقات الثنائية ​وأن الصراع المتفاقم في ‌الشرق ⁠الأوسط لا يمكن حله بالقوة.

الصين: نتطلع لتعزيز العلاقات مع إيران



ويأتي هذا في ​إطار ​زيارة ⁠يقوم بها تشاي لإيران، ​ومن المقرر ​أن ⁠يزور كذلك سلطنة عمان والسعودية ⁠هذا ​الشهر، حسب وكالة رويترز.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لشبكة «سي بي إس»، إنه لا يرى أي سبب يدفع الولايات المتحدة إلى تصعيد الحرب على إيران في الوقت الراهن، مؤكداً أن طهران لم تحقق أي مكاسب من الحرب.

وأضاف ترامب أن واشنطن لم ترصد حتى الآن نقل إيران موادها النووية إلى مواقع أخرى، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعرف بدقة ما يحدث في موقع «جبل الفأس» النووي الإيراني، وأن الموقع لا يشهد أي أنشطة في الوقت الحالي.