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79 رحلة دولية تصل مطار الغردقة اليوم.. آلاف السائحين يتوافدون من أوروبا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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79 رحلة دولية تصل مطار الغردقة اليوم.. آلاف السائحين يتوافدون من أوروبا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الإثنين، 79 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، على متنها آلاف السائحين من جنسيات مختلفة، في مؤشر على استمرار حركة الوصول السياحي إلى مدينة الغردقة.

الأسواق الأوروبية تقود حركة الوصول

وتأتي الرحلات الوافدة من أوروبا في مقدمة حركة الطيران السياحي إلى الغردقة، حيث تمثل الأسواق الأوروبية جانبًا رئيسيًا من السياحة القادمة إلى مدن البحر الأحمر، وسط استمرار تدفق السائحين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية.

الشواطئ والشعاب المرجانية أبرز عوامل الجذب

وتواصل المنشآت السياحية استقبال الزائرين الراغبين في قضاء عطلاتهم على شواطئ البحر الأحمر، والاستمتاع بمياهه الفيروزية وشعابه المرجانية، إلى جانب رحلات الغوص والسنوركلنج والأنشطة البحرية والترفيهية المتنوعة.

الغردقة تحافظ على مكانتها السياحية

وتعكس حركة الرحلات اليومية الوافدة عبر مطار الغردقة استمرار حضور المدينة على خريطة السياحة الدولية، باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات الشاطئية في مصر، بفضل مقوماتها الطبيعية وتنوع الأنشطة السياحية التي تقدمها للزائرين.

الغردقة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة مطارات الغردقة

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