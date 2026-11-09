غلق وتشميع مخزن خردة وورشة ميكانيكا بالغردقة

أغلقت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة مخزنًا للخردة يقع وسط منطقة سكنية بالملاحة، وورشة ميكانيكا بمنطقة الذهبية شمال المدينة، بعد رصد مخالفات بيئية وتشغيل الورشة دون ترخيص، وذلك ضمن حملات الرقابة على الأنشطة المخالفة.

قرار من محافظ البحر الأحمر لتنفيذ الحملة

جاءت الإجراءات تنفيذًا لقرار الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، رقم 1276 لسنة 2026، حيث وجّه اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، الجهات المختصة بتنفيذ القرار، بالتنسيق بين إدارة شؤون البيئة وشرطة المرافق وقسم التراخيص وقسم البيئة بحي شمال.

مخزن خردة داخل منطقة سكنية وورشة بلا ترخيص

وشملت الحملة غلق وتشميع مخزن الخردة بمنطقة الملاحة، نظرًا لما يمثله وجوده وسط الكتلة السكنية من مخاطر بيئية وصحية على الأهالي، كما جرى غلق وتشميع ورشة ميكانيكا بمنطقة الذهبية شمال الغردقة، لممارستها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة.

استمرار الحملات لمواجهة المخالفات

وأكد اللواء أحمد جبر استمرار الحملات الميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة الأنشطة المخالفة ورصد التجاوزات البيئية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الوحدة المحلية لفرض الانضباط داخل المناطق السكنية، والحد من مصادر التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة بمدينة الغردقة.