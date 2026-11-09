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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عاوز كل ماتش هدفين.. كواليس حديث عموتة مع زيزو بعد مباراة السكة الحديد

الحسين عموته
الحسين عموته
عبدالله هشام

كشفت الإعلامية دينا سليم عن تفاصيل حديث في غرفة ملابس النادي الأهلي عقب مواجهة السكة الحديد في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، شهدت حديثًا خاصًا من المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، بعد ظهوره بشكل مميز خلال المباراة.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور، أن عموتة حرص على الإشادة بزيزو، وطالبه بمواصلة تقديم نفس المستوى التهديفي، قائلًا له: «عاوز كل ماتش كده هدفين، واستمر على ده، وإنت مش هتخرج من التشكيل الأساسي كل ماتش».

وتابعت :"وأكد المدير الفني للاعب أهمية الاستمرار على نفس المعدلات التهديفية والمستوى الفني، في ظل رغبته في الاعتماد عليه بصورة أساسية خلال المباريات المقبلة، ومنحه الثقة لمواصلة التألق بقميص الأهلي".

الأهلي ضد بيراميدز

ويلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة نظيره فريق بيراميدز الذي يقوده فنيا الجنوب إفريقي رولان مكوينا يوم 23 نوفمبر الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

كان مسؤلي النادي الأهلي تمسكوا باستقدام طاقم تحكيم من الدوريات الخمسة لإدارة مباراة بيراميدز في بطولة الدورى الممتاز.

وذكرت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن مسؤلي الجبلاية عقب تلقيهم طلب النادي الأهلي باستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة بيراميدز قاموا بمخاطبة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لترشيح طاقم تحكيم لإدارة اللقاء.


ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع الأهلي يوم 23 نوفمبر الجاري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة القوية على مراكز المقدمة بجدول ترتيب المسابقة.

النادي الأهلي السكة الحديد الأهلي كأس مصر الحسين عموتة زيزو

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