إنبي يحدد شروطه لانتقال كالوشا إلى الأهلي

كشفت الإعلامية دينا سليم إن نادي إنبي لم يتلق أي عروض رسمية من النادي الأهلي، سواء بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء لاعبين، للتعاقد مع كالوشا، مدافع الفريق البترولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور: "وفي المقابل، لا تمانع إدارة إنبي رحيل اللاعب إلى الأهلي في يناير المقبل، حال وصول عرض رسمي مناسب من الناحية المالية، يتماشى مع القيمة التي يحددها النادي للاستغناء عن خدمات مدافعه

وأوضحت أن إدارة إنبي تترقب وصول عرض جاد من الأهلي لحسم موقفها النهائي من الصفقة، في ظل انفتاحها على بيع اللاعب حال تلبية مطالبها المادية".

بدأت إدارة الكرة بالنادي الأهلي إعادة ترتيب قائمة المدافعين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة لتعزيز مركز قلب الدفاع، وتوفير عناصر جديدة قادرة على دعم الخط الخلفي خلال النصف الثاني من الموسم.

كالوشا يتقدم قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي

وعلى صعيد ملف الانتقالات، كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع «صدي البلد»، عن حدوث تغييرات في ترتيب المدافعين المطروحين على طاولة إدارة الكرة لتدعيم مركز قلب الدفاع خلال الميركاتو الشتوي.

وأشار المصدر إلى تراجع فرص محمد شرقية، مدافع مودرن سبورت، بعدما كان ضمن الأسماء المتقدمة في حسابات النادي خلال الفترة الماضية.

في المقابل، تصدر أحمد خليل كالوشا، مدافع إنبي، قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي، وجاء بعده مصطفى إبراهيم، مدافع الاتحاد السكندري، ثم إبراهيم سامي، مدافع القناة، إلى جانب محمد حسين، مدافع زد.

وتعكس هذه التغييرات توجه إدارة الكرة نحو إعادة تقييم الخيارات المتاحة، قبل تحديد الاسم الأنسب وبدء التحركات الرسمية للتعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية.