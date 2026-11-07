إنبي يحدد شروط انتقال كالوشا إلى الأهلي.. موقف حاسم من الإعارة| خاص

كشف مصدر مسؤول داخل نادي إنبي، في تصريحات خاصة، عن موقف إدارة النادي من اهتمام الأهلي بالتعاقد مع أحمد كالوشا، مدافع الفريق البترولي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل رغبة القلعة الحمراء في تدعيم الخط الخلفي.

إنبي يحدد شروط انتقال كالوشا إلى الأهلي

وأكد المصدر أن إدارة إنبي لا تمانع رحيل أحمد كالوشا إلى الأهلي، وترحب بفكرة انتقاله إلى صفوف الفريق الأحمر، لكنها تتمسك بإتمام الصفقة بنظام البيع النهائي، وترفض تمامًا رحيل اللاعب على سبيل الإعارة.

وأضاف المصدر أن النادي البترولي لم يتلق حتى الآن أي عرض رسمي من الأهلي للحصول على خدمات المدافع، مشيرًا إلى أن الإدارة تنتظر وصول عرض رسمي من أجل دراسته وتحديد موقفها النهائي من التفاصيل المالية للصفقة.

وشدد المصدر على أن موقف إنبي واضح بشأن مستقبل اللاعب، حيث لا توجد أزمة لدى الإدارة في الموافقة على رحيله إلى الأهلي، بشرط أن يكون الانتقال نهائيًا، وليس من خلال الإعارة، في ظل رغبة النادي في تحقيق استفادة مالية من بيع اللاعب.

ويأتي اسم أحمد كالوشا ضمن قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعدما لفت الأنظار بالمستويات التي قدمها بقميص إنبي في منافسات الدوري المصري، وهو ما جعله محل اهتمام مسؤولي القلعة الحمراء.