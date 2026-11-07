قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
تصعيد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يُنفّذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
زلزال يضرب اليابان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر .. وإطلاق تنبيهات الطوارئ
باسم مرسي يوجّه رسالة إلى هاني أبو ريدة بعد اختيار علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر
كنت أتمنى استمراره.. إبراهيم فايق: صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض
خسر أحد أبرز داعميه | بعد ثقة حسام حسن.. حمزة عبد الكريم أمام تحدٍ جديد مع علي ماهر
موعد مرتبات نوفمبر.. هل يحصل كل معلم على 4000 جنيه زيادة بعد قرار رئيس الوزراء؟
كنا بنهزر .. الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور
حصاد حسام حسن مع منتخب مصر.. 36 مباراة تكشف أرقام الفراعنة بين الانتصارات والتعثرات
إعلامي يكشف كواليس رحيل حسام حسن وموقف محمد صلاح من معسكر نوفمبر | تفاصيل
الجيش الأمريكي يستهدف سفينة في خليج عُمان.. واستهداف ناقلة نفطية قرب سواحل الإمارات
بعد واقعة الطفلة سلسبيل.. تحرّك برلماني لمُواجهة انتشار الكلاب ومطالب بإيوائها في شلاتر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنبي يحدد شروط انتقال كالوشا إلى الأهلي.. موقف حاسم من الإعارة| خاص

كالوشا
كالوشا
عمرو مصطفى

كشف مصدر مسؤول داخل نادي إنبي، في تصريحات خاصة، عن موقف إدارة النادي من اهتمام الأهلي بالتعاقد مع أحمد كالوشا، مدافع الفريق البترولي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل رغبة القلعة الحمراء في تدعيم الخط الخلفي.

إنبي يحدد شروط انتقال كالوشا إلى الأهلي

 

وأكد المصدر أن إدارة إنبي لا تمانع رحيل أحمد كالوشا إلى الأهلي، وترحب بفكرة انتقاله إلى صفوف الفريق الأحمر، لكنها تتمسك بإتمام الصفقة بنظام البيع النهائي، وترفض تمامًا رحيل اللاعب على سبيل الإعارة.

وأضاف المصدر أن النادي البترولي لم يتلق حتى الآن أي عرض رسمي من الأهلي للحصول على خدمات المدافع، مشيرًا إلى أن الإدارة تنتظر وصول عرض رسمي من أجل دراسته وتحديد موقفها النهائي من التفاصيل المالية للصفقة.

وشدد المصدر على أن موقف إنبي واضح بشأن مستقبل اللاعب، حيث لا توجد أزمة لدى الإدارة في الموافقة على رحيله إلى الأهلي، بشرط أن يكون الانتقال نهائيًا، وليس من خلال الإعارة، في ظل رغبة النادي في تحقيق استفادة مالية من بيع اللاعب.

ويأتي اسم أحمد كالوشا ضمن قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعدما لفت الأنظار بالمستويات التي قدمها بقميص إنبي في منافسات الدوري المصري، وهو ما جعله محل اهتمام مسؤولي القلعة الحمراء.

كالوشا الأهلي إنبي عموتة أحمد كالوشا أخبار الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

ترشيحاتنا

المهندس محمد شعيب

محمد شعيب: الصين خفضت استهلاكها من الغاز المسال 23% خلال 2025

حسام حسن وإبراهيم حسن

إبراهيم المنيسي: الشرط الجزائي في عقد حسام وإبراهيم حسن يبلغ 3 أشهر

خالد عكاشة: احتمالات تجدد الحرب الأمريكية الايرانية تصل إلى 35%

خالد عكاشة: احتمالات تجدد الحرب الأمريكية الايرانية تصل إلى 35%

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد