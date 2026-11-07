البرلمان العربي يدين الاعتداء الإرهابي على أحد رجال الأمن في الأردن

أعلن البرلمان العربي ، عن إدانته بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأردنية عمّان الجمعة 6 نوفمبر، وأسفر عن استشهاد أحد أفراد الأمن العام وإصابة آخر، معربًا عن رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية التي تستهدف رجال الأمن ومؤسسات الدولة.

وأكد البرلمان العربي ، عن تضامنه الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكالهما، ودعمه لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأعرب البرلمان العربي ، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للمملكة الأردنية الهاشمية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، ولأسرة الشهيد، متمنيًا الشفاء العاجل للمصاب.