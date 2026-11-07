حمادة صدقي مدربا لـ المنتخب الأولمبي.. اتحاد الكرة يعلن تشكيل الجهاز الجديد

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، عن التشكيل الجديد للجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي، بعد اعتماد الأسماء التي ستتولى مسؤولية الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأسند الاتحاد مهمة القيادة الفنية إلى حمادة صدقي، فيما تم اختيار أحمد حسن لتولي منصب مدير الفريق، مع تعيين عادل مصطفى مدربًا عامًا، ومحمد عز مدربًا مساعدًا.

وضم الجهاز أيضًا عصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمى، بينما يتولى الدكتور كمال عبدالواحد مسؤولية تخطيط الأحمال البدنية، لاستكمال عناصر الجهاز المعني بتجهيز اللاعبين.

ويستهدف الاتحاد من خلال التشكيل الجديد بدء مرحلة الإعداد للمنتخب الأولمبي، والعمل على بناء فريق قادر على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة، وفق خطة فنية يضعها الجهاز بقيادة حمادة صدقي.