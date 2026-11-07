هيئة الاستثمار تستقبل وفدًا حكوميًا من غامبيا في زيارة دراسية بالتعاون مع «أفريكسيم بنك»

استقبلت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدًا حكوميًا من جمهورية غامبيا برئاسة مامادي دامفا، نائب الأمين الدائم بوزارة التجارة والصناعة والتكامل الإقليمي والتوظيف، ضمن زيارة دراسية تُنظم بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، للتعرف على التجربة المصرية في الترويج للاستثمار وتيسير إجراءاته ودعم الصادرات.

وضم الوفد ممثلين عن عدد من الوزارات والبنك المركزي الغامبي وهيئة ترويج الاستثمار الغامبية «GIEPA» وغرفة التجارة ومكتب المواصفات والموانئ، بهدف تبادل الخبرات في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.

التكامل بين جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات

وأكدت الدكتورة إيمان منصور ، على أهمية التكامل بين جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المنتجات، مستعرضة جهود الهيئة في تطوير بيئة الاستثمار، ومنها إتاحة تأسيس الشركات إلكترونيًا، وتطوير الموقع الإلكتروني وتزويده بمساعد ذكي متعدد اللغات، وتقديم خدمات متكاملة للمستثمر، إلى جانب دور مركز تسوية منازعات المستثمرين والرخصة الذهبية في تيسير الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات.

وأشادت بالدور الذي يقوم به «أفريكسيم بنك» في دعم التجارة والصادرات الأفريقية وبناء القدرات، معربة عن تطلع الهيئة إلى تعزيز التعاون مع هيئة ترويج الاستثمار الغامبية من خلال تبادل الخبرات وتنمية قدرات الكوادر والتعريف بالفرص الاستثمارية في البلدين.

ومن جانبه، أعرب مامادي دامفا عن تقديره لحفاوة استقبال الهيئة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال وإدارة المناطق الاستثمارية والحرة.

وشهدت الزيارة عرضًا غامبيًا حول هيكل الصادرات والقطاعات ذات الأولوية لتنويعها والتحديات التي تواجه نموها وتطلعات الدولة في مجال التصنيع، إلى جانب عرض قدمه ممثلو الهيئة حول جهود جذب الاستثمارات الأجنبية ومؤشرات الاقتصاد المصري ومكانة مصر الاستثمارية في أفريقيا وتطوير الخدمات الاستثمارية.

واختُتمت الزيارة بجولة في مركز خدمات المستثمرين ومقر الخريطة الاستثمارية للتعرف على الخدمات والفرص الاستثمارية المتاحة ومنظومة رعاية المستثمرين وتسوية منازعاتهم، إلى جانب زيارة المنطقة الحرة بمدينة نصر.