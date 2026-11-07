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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم إياد نصار بجائزة التميز عن مسلسل "أصحاب الأرض" بحفل الأفضل عربيا

إياد نصار
إياد نصار
أحمد إبراهيم

اختار الجمهور العربي الفنان إياد نصار أفضل ممثل عن مسلسل " صحاب الأرض" ليفوز بجائزة التميز العربي في حفل جوائز الأفضل عربيًا، المقام تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين. 

وحقق مسلسل " اصحاب الأرض" نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي خلال موسم رمضان 2026.

حفل توزيع جوائز الأفضل عربيا

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل عربيا   يوم 4 ديسمبر 2026، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

مسلسل صحاب الأرض من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويوثق أحداث الحرب على غزه التي اندلعت في اكتوبر 2023، ويرصد قصصاً إنسانية كثيرة عن الصمود وسط الدمار الذي حل على غزه وأهلها. 

ويأتي حصول اياد نصار على جائزة  أفضل ممثل عربي "جائزة التميز" بتصويت الجمهور بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والتجارب المتنوعة، استطاع خلالها أن يحافظ على حضوره الفني، سواء من خلال الدراما أو السينما، مع حرصه على تقديم شخصيات مختلفة تكشف جوانب جديدة من موهبته.

بدوره أكد المخرج محمد كرم ، رئيس الحفل، أن إدارة الحفل تحرص على تكريم القامات الفنية التي أسهمت في إثراء الحركة الفنية المصرية والعربية، وتركت أعمالًا وشخصيات ما زالت حاضرة في وجدان الجمهور.

وقال: يفخر الحفل بتكريم الفنان والسوبر ستار العربي اياد نصار صاحب القيمة الفنية الثرية.

وأشار" إلى أن تكريم اياد جاء باختيار الجمهور العربي وحرص طوال مشواره على التنوع في اختيار المسلسلات والأفلام  ، وقدم تجربة فنية مختلفة في مسلسل اصحاب الأرض ، وحافظ على حضوره لدى الجمهور العربي. 

وأوضح المخرج محمد كرم أن برنامج تكريمات الدورة الرابعة من حفل الأفضل عربيا والمقام تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب  برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين يضم عددًا من الأسماء الفنية الكبيرة التي أسهمت في تشكيل الوجدان العربي من المحيط إلى الخليج، موضحا  أن الحفل  يحرص على تقديم نماذج فنية صاحبة تجارب ثرية.

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