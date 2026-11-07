قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة الـ30 مليون تعود للصورة.. عموتة يجهز سلاح الأهلي الجديد في وسط الملعب
تراجع 50 جنيهًا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت في مصر
القاهرة الإخبارية: اللجنة المصرية تتلقى استغاثة لإنقاذ الفلسطينيين من الأمطار والسيول
مدبولي: قطاع الاتصالات يسهم فى تحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين
الزمالك يجهز مفاجأة في حراسة المرمى.. إدارة النادي تراهن على موهبة شابة
الاتصالات: التوسع في إتاحة مزيد من الخدمات الحكومية الجديدة عبر منصة "مصر الرقمية"
محمد فريد: نسعى لجذب الشركات السلوفينية للاستثمار في مصر
وفاة طفل على يد والداه بالغربية اثر تعذيبهما له..ما القصة؟
من سن 11 عامًا.. خطة كوريا الشمالية السرية لصناعة أخطر جيش من الهاكرز في العالم
حروق وضرب حتى الموت.. قرار عاجل من النيابة لأب وأم تسببا في وفاة نجلهما بالمحلة
أزمة جديدة تضرب الزمالك.. مستحقات الأجانب المتأخرة تهدد بتصعيد قانوني| خاص
خدمات ومزايا.. ضوابط الحصول على بطاقة كبار السن والفئات المستحقة للدعم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهمة صعبة.. 8 إصابات تضرب طرابزون أمام آلانيا سبور في الدوري التركي

طرابزون
طرابزون
ياسمين تيسير

يعاني فريق طرابزون من اصابات عديدة قبل مواجهة الانيا سبور في اطار منافسات الجوله ال 11 من بطولة الدوري التركي.

وتنطلق مباراة طرابزون والانيا غدا الأحد 8 نوفمبر 2026 في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على  ملعب طرابزون سبور ويدير المباراة الحكم أوزهان تشكار.

و يغيب عن الفريق كل من: أوكاي، باتاغوف، مالينوفسكي، جيهان تشاناك، فرانكولينو، أرال شيمشير، فولكاريللي والحارس أونور ألب.

ويخوض طرابزون المباراة وهو في المركز الثالث، وألانيا سبور في المركز الـ12.

وكان فريق فرايبورج الألماني قد حقق الفوز أمام طرابزون سبور التركي بهدف نظيف، على ملعب "بابارا بارك" في مدينة طرابزون، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل لوكاس كوبلر هدف فرايبورج الوحيد في المباراة في الدقيقه 14.

طرابزون الدوري التركي الانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام وابراهيم

الأطباء أخفوا عني الحقيقة.. إبراهيم حسن يكشف أسرارًا خطيرة عن مرض حسام حسن

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 7 نوفمبر 2026

مرتبات نوفمبر

موعد مرتبات نوفمبر 2026 وحقيقة صرف 4000 جنيه لكل معلم

زيزو

زيزو ساعدنا .. عبد الناصر محمد يكشف كواليس جديدة عن تعادل القناة مع الأهلي

حالة الطقس

أمطار غزيرة ورعدية بهذه المحافظات.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أمطار

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة واضطراب الملاحة البحرية

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

أمانة الاستثمار المركزية بـ"مستقبل وطن" تضع متابعة تنفيذ مخرجات منتدى مصر على رأس أولوياتها

وحدات سكنية

تناسب دخول المواطنين.. مقترحات برلمانية لمواجهة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية

مجلس النواب

تحرك برلماني لمد شبكة الطرق بجنوب سيناء وتأمين الوديان من مخاطر السيول

بالصور

القوات المسلحة تطلق المرحلة الرابعة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

صدمة عالمية.. إيلون ماسك يودع أشهر سيارة تسلا للأبد

شاحنة Tesla Cybertruck
شاحنة Tesla Cybertruck
شاحنة Tesla Cybertruck

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

فيديو

القوات المسلحة

القوات المسلحة تطلق المرحلة الرابعة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد