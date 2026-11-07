4 بطولات وغياب عن نسخة.. كيف جاءت حصيلة مشاركة الأهلي في كأس مصر؟

شهدت آخر 10 مشاركات للنادي الأهلي في بطولة كأس مصر تباينًا في النتائج، بعدما نجح الفريق الأحمر في حصد 4 ألقاب، مقابل خسارة المباراة النهائية مرتين، والخروج من الأدوار الإقصائية في 3 مناسبات، إلى جانب الغياب عن نسخة كاملة بسبب الإيقاف.

وكان الظهور الأخير للأهلي في البطولة بموسم 2025-2026 مخيبًا للآمال، بعدما ودع المسابقة مبكرًا من دور الـ32، إثر خسارته أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، ليُنهي مشاركته بخروج غير متوقع.

وجاءت أبرز محطات الأهلي في آخر 10 مشاركات بكأس مصر على النحو التالي:

موسم 2016-2017: استهل الأهلي مشواره بالفوز على الألومنيوم بسداسية نظيفة، ثم تجاوز الداخلية ووادي دجلة وسموحة، قبل أن يتوج باللقب على حساب المصري البورسعيدي بالفوز 2-1 في المباراة النهائية.



موسم 2017-2018: توقف مشوار الفريق عند الدور ربع النهائي، بعدما خسر أمام الأسيوطي سبورت بهدف دون رد، رغم تخطيه تليفونات بني سويف والداخلية في الدورين السابقين.



موسم 2018-2019: ودع الأهلي البطولة من دور الـ16، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون مقابل، بعدما تخطى الترسانة بنتيجة 3-2 في دور الـ32.



موسم 2019-2020: استعاد الفريق الأحمر لقب كأس مصر بعد مواجهة مثيرة أمام طلائع الجيش، انتهت بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم الأهلي اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب تخطيه بني سويف والترسانة وسماد أبوقير والاتحاد السكندري.



موسم 2020-2021: خسر الأهلي اللقب في المباراة النهائية أمام غريمه الزمالك بنتيجة 2-1، بعدما نجح في تجاوز النصر وإنبي وبيراميدز وبتروجت خلال مشواره بالبطولة.



موسم 2021-2022: عاد الأهلي لمنصة التتويج، بعدما تغلب على بيراميدز بنتيجة 2-1 في النهائي، عقب عبوره المصري بالسلوم ومصر المقاصة والمقاولون العرب وسموحة.



موسم 2022-2023: واصل الأهلي تفوقه وتوج باللقب للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة النهائية، بعدما تخطى منتخب السويس والداخلية والمصري وإنبي.



موسم 2023-2024: اقتصرت مشاركة الأهلي على مواجهة واحدة أمام الألومنيوم، حسمها لصالحه بهدف دون رد، قبل أن يقرر الانسحاب من استكمال البطولة.



موسم 2024-2025: غاب الأهلي عن منافسات كأس مصر، تنفيذًا لعقوبة الإيقاف بحرمانه من المشاركة في نسخة واحدة.



موسم 2025-2026: تلقى الأهلي صدمة مبكرة بعدما ودع البطولة من دور الـ32، إثر خسارته أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1.

وتكشف حصيلة المشاركات العشر عن تتويج الأهلي بأربعة ألقاب في كأس مصر، مقابل خسارة نهائيين والخروج من ثلاثة أدوار مختلفة، فضلًا عن الغياب عن نسخة 2024-2025، لتكون الخسارة أمام المصرية للاتصالات أحدث فصول تراجع نتائج الفريق في المسابقة.