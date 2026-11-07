أمطار غزيرة واضطراب جوي مبكر في الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية حالة من التقلبات الجوية، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، بالتزامن مع نشاط الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط إلى مستويات تصل إلى 3 أمتار، ما دفع الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي إلى تكثيف استعداداتها لمواجهة تداعيات الطقس والتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.

وأكدت رشا قدري، مدير الإعلام والعلاقات العامة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن المحافظة تشهد حالة من الاضطراب الجوي المبكر، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية أدت إلى اضطراب مواعيد النوات البحرية خلال السنوات الأخيرة.

منخفض جوي مبكر وراء أمطار الإسكندرية

وأوضحت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن ما تشهده الإسكندرية حاليًا لا يُعد نوة المكنسة، كما يعتقد البعض، إذ من المقرر أن تبدأ هذه النوة يوم 16 نوفمبر، وإنما يرجع الطقس الحالي إلى اضطراب جوي ومنخفض قطبي مبكر، يصاحبه تكوّن سحب ركامية ممطرة.

وأضافت أن المنخفض الجوي تسبب في سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق المحافظة، وكانت المناطق الغربية الأكثر تأثرًا بكميات الأمطار، خاصة العجمي ومنطقة الـ21 والعامرية.

خطة طوارئ لمواجهة تجمعات مياه الأمطار

وكشفت أن شركة الصرف الصحي بدأت استعداداتها لموسم الشتاء منذ فصل الصيف، من خلال تنفيذ خطة الـ100 يوم، التي تستهدف تطهير شبكات الصرف الصحي وشبكات شنايش الأمطار، إلى جانب إجراء محاكاة حية لاختبار كفاءة الشبكات وقدرتها على تصريف المياه.

وأشارت إلى أن الشركة ترفع درجة الاستعداد قبل موعد النوات بـ24 ساعة، وفقًا للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، مع إعلان حالة الطوارئ القصوى ونشر سيارات ومعدات شفط المياه بمختلف مناطق الإسكندرية.

وأكدت أن فرق الطوارئ تركز على المناطق التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار خلال الفترات السابقة، مع تحديد أولويات التدخل والتنسيق المستمر بين غرفة عمليات الشركة والجهات التنفيذية، لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه.

أرقام الإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار

وناشدت المواطنين عدم إلقاء المخلفات في الشوارع أو بالقرب من شنايش الأمطار، لتجنب انسدادها وتعطيل عملية تصريف المياه، مؤكدة أن تعاون المواطنين يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة مواجهة الأمطار.

وأوضحت أن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن تجمعات المياه أو مشكلات شبكات الصرف الصحي من خلال الخط الساخن 175، أو عبر رقم واتساب 01201175175، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار 24 ساعة، مع سرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل الفوري معها.