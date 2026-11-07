إصابة تضرب منتخب الشباب.. غياب موهبة الأهلي عن معسكر وائل رياض المقبل

تلقى منتخب مصر للشباب ضربة جديدة قبل انطلاق معسكره الإعدادي المرتقب، بعدما تأكد غياب مهند الشامي، الظهير الأيسر لفريق الأهلي مواليد 2007، إثر تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

غياب موهبة الأهلي عن معسكر وائل رياض المقبل

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب حجم الإصابة، حيث تبين حاجته إلى فترة علاج وتأهيل تتجاوز أسبوعين، وهو ما يقلل فرص لحاقه بتجمع المنتخب الوطني المقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل.

وعلى ضوء نتائج الفحوصات، خرج مهند الشامي من حسابات وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الناشئين، خلال المعسكر المقبل، في ظل صعوبة تعافيه وتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المحددة.

ومن المنتظر أن يخضع لاعب الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، لمتابعة تطورات حالته وتحديد موعد عودته إلى الملاعب، وفقًا لمدى استجابته للعلاج واكتمال تعافيه من الإصابة.

ويأتي غياب الشامي ليحرم منتخب الناشئين من أحد العناصر التي كان الجهاز الفني يعول عليها في مركز الظهير الأيسر، قبل بدء مرحلة الإعداد المقبلة.