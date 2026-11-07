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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اتحاد العاصمة والنهائيات الإفريقية.. 3 ألقاب وخسارة وحيدة قبل الصدام الخامس مع صن داونز

اتحاد العاصمة الجزائري - كأس السوبر الأفريقي 2023
اتحاد العاصمة الجزائري - كأس السوبر الأفريقي 2023
إسراء أشرف

يستعد اتحاد العاصمة الجزائري لخوض تحدٍ قاري جديد، عندما يواجه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، غدًا الأحد، في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2026، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الجزائري إلى إضافة لقب جديد إلى خزائنه، ومواصلة حضوره المميز في النهائيات القارية خلال السنوات الأخيرة.

ويمتلك اتحاد العاصمة سجلًا لافتًا في المباريات النهائية على المستوى الإفريقي، بعدما خاض أربع مواجهات سابقة، نجح خلالها في حصد ثلاثة ألقاب، مقابل خسارة نهائي وحيد، ليضرب موعدًا مع ظهوره الخامس في نهائي قاري، والثاني في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2015.. خسارة اللقب الأول

كانت البداية في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2015، عندما اصطدم اتحاد العاصمة بفريق مازيمبي الكونغولي.

وحقق الفريق الجزائري الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، لكنه خسر لقاء الإياب في الكونغو بهدفين دون رد، ليضيع اللقب لصالح مازيمبي بمجموع المباراتين 3-2.

كأس الكونفدرالية 2023.. أول تتويج قاري

عاد اتحاد العاصمة إلى المشهد القاري في نهائي كأس الكونفدرالية عام 2023، عندما واجه يونغ أفريكانز التنزاني في مواجهة قوية على اللقب.

وحقق الفريق الجزائري فوزًا ثمينًا خارج ملعبه بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب، قبل أن يخسر لقاء الإياب بهدف دون رد، لتتعادل نتيجة المباراتين 2-2، ويحسم اتحاد العاصمة اللقب بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض التي كانت مطبقة آنذاك.

السوبر الإفريقي 2023.. إسقاط الأهلي

لم ينتظر اتحاد العاصمة طويلًا لإضافة إنجاز جديد إلى سجله، إذ واجه الأهلي المصري في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2023، بعدما توج الفريق الجزائري بكأس الكونفدرالية، مقابل فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

ونجح اتحاد العاصمة في تحقيق انتصار ثمين بهدف دون مقابل، ليحصد كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، ويضيف لقبًا قاريًا جديدًا على حساب بطل إفريقيا آنذاك.

كأس الكونفدرالية 2026.. الزمالك الضحية الثانية

واصل اتحاد العاصمة كتابة تاريخه القاري في نهائي كأس الكونفدرالية 2026، بعدما واجه الزمالك المصري في مباراتين شهدتا إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

وفاز الفريق الجزائري في لقاء الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يحقق الزمالك النتيجة نفسها في مباراة الإياب بالقاهرة، لتصبح النتيجة الإجمالية 1-1، ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لاتحاد العاصمة بنتيجة 8-7، ليحصد الفريق الجزائري لقبه الثاني في البطولة.

النهائي الخامس.. صن داونز في طريق لقب جديد

يخوض اتحاد العاصمة نهائيه القاري الخامس، عندما يلتقي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الأحد 8 نوفمبر 2026، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لجنوب إفريقيا.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة للفريق الجزائري، الذي يطمح إلى التتويج بكأس السوبر الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له الفوز بالبطولة عام 2023 على حساب الأهلي، بينما يدخل صن داونز اللقاء بحثًا عن لقبه الثاني أيضًا، بعدما توج بالبطولة عام 2017 على حساب مازيمبي الكونغولي.

ووفقًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يحصل الفريق المتوج باللقب على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار، مقابل 250 ألف دولار للفريق صاحب المركز الثاني.

حصيلة اتحاد العاصمة في النهائيات الإفريقية قبل مواجهة صن داونز:

4 نهائيات قارية سابقة.

3 ألقاب إفريقية.

خسارة نهائي واحد.

لقب كأس الكونفدرالية مرتين عامي 2023 و2026.

لقب كأس السوبر الإفريقي عام 2023.

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