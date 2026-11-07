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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هدد بقتل ترامب.. الخدمة السرية الأمريكية تعتقل مسلحًا بالقرب من البيت الأبيض

ترامب ـ أرشيفية
ترامب ـ أرشيفية
إلهام عبد العزيز

اعتقلت الخدمة السرية الأمريكية، يوم الخميس الماضي، رجلًا بالقرب من البيت الأبيض، يُشتبه في حيازته عدة أسلحة داخل سيارة مسروقة، وتهديده بقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

القبض علي مسلح بالقرب من البيت الأبيض 


ووفقًا لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، لاحظ عملاء الخدمة السرية أن رونّي يوردريكس جوانيبا تشيرينوس، وهو مواطن فنزويلي قالت الوزارة إنه دخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، يتصرف على نحو مريب داخل سيارة كانت متوقفة بجوار البيت الأبيض.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه عندما واجه العملاء المشتبه به، أخبرهم بأنه يسمع أصواتًا داخل رأسه تأمره بالتوجه إلى واشنطن العاصمة وقتل الرئيس ترامب.

وأضافت الوزارة ، أن الضباط اكتشفوا أن السيارة مُبلغ عن سرقتها، كما أقر المشتبه به بوجود أسلحة داخلها.

وعثر العملاء، بحسب الوزارة، على بندقية وقطعتين من الأسلحة النارية اليدوية، إلى جانب عشرات الطلقات من الذخيرة داخل السيارة.

وأُلقي القبض على تشيرينوس بتهم متعددة تتعلق بحيازة الأسلحة النارية، فضلًا عن الاستخدام غير المصرح به لمركبة وحيازة ممتلكات مسروقة.
ويقبع المتهم حاليًا في حجز هيئة المارشالات الأمريكية، فيما قالت وزارة الأمن الداخلي إنه دخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية عام 2024.

من جانبه، قال مدير الخدمة السرية الأمريكية شون كوران، إن هذه الواقعة تمثل أحدث مثال على اعتماد أفراد الخدمة السرية على تدريبهم وخبراتهم الواسعة لاحتواء موقف متوتر كان يشكل تهديدًا وشيكًا للأشخاص الخاضعين لحمايتهم وللأمريكيين الآخرين.

وأضاف أن الحادث يعكس ارتفاع مستوى التهديدات التي تعمل الأجهزة الأمنية في ظلها، فضلًا عن استمرار وجود أفراد مسلحين ينجذبون إلى محيط مجمع البيت الأبيض.

ترامب البيت الأبيض تهديد بالقتل واشنطن

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