النينيو تهدد باستمرار التقلبات الجوية.. أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة خلال الشتاء

تتجه الأنظار إلى تأثيرات ظاهرة النينيو على حالة الطقس ، في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل توقعات بتغير الأنماط الجوية خلال النصف الثاني من فصل الخريف والشتاء، وزيادة فرص سقوط الأمطار في بعض المناطق، بالتزامن مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وتكرار حالات عدم الاستقرار الجوي.

وأكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ظاهرة النينيو، التي تشهد اشتدادًا خلال العام الجاري، قد تؤثر بصورة غير مباشرة على المناخ في مصر، وتنعكس على طبيعة الحالات الجوية خلال الفترة المتبقية من الخريف وفصل الشتاء.

تأثيرات غير مباشرة لظاهرة النينيو على طقس مصر

وأوضحت أن ظاهرة النينيو تؤثر على أنماط الطقس في مختلف أنحاء العالم، سواء من حيث معدلات سقوط الأمطار أو درجات الحرارة، وترتبط بحدوث بعض الظواهر الجوية، مثل الفيضانات والأمطار الغزيرة، خاصة في المناطق القريبة من المحيط الهادئ.

وأضافت أن تأثير الظاهرة على مصر قد يظهر في صورة تغيرات عن الأنماط الجوية المعتادة، مع احتمالات ارتفاع معدلات الأمطار خلال بعض الحالات الجوية، مؤكدة أن تأثيرها يظل غير مباشر.

أمطار متفاوتة الشدة خلال النصف الثاني من الخريف

وأشارت إلى أن النصف الثاني من فصل الخريف يشهد أجواء أقرب إلى الشتوية، مع تكرار حالات عدم الاستقرار الجوي وزيادة فرص سقوط الأمطار، لافتة إلى أن المنخفض الجوي الأخير تسبب في هطول أمطار متفاوتة الشدة، وصلت إلى حد الغزارة في بعض المناطق الساحلية، بينما كانت خفيفة على المناطق الداخلية.

ولفتت إلى استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا وتكون رعدية على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة على مدن القناة وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة ونصائح بشأن الملابس

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أكدت منار غانم استمرار الأجواء المائلة للبرودة، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل نحو 24 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى خلال ساعات الليل بين 16 و17 درجة، مع انخفاضها بصورة أكبر في المدن الجديدة.

ونصحت المواطنين بالبدء تدريجيًا في استبدال الملابس الصيفية بأخرى خريفية، مع ضرورة اصطحاب جاكيت خفيف خلال فترات الليل والصباح الباكر، محذرة من التسرع في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، بسبب استمرار التباين في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل.