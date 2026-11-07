رئيس الوزراء يفتتح معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكتولوجيا "Cairo ICT”

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكتولوجيا "Cairo ICT”

وتركز الدورة الجديدة على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعى ودورها فى تطوير الخدمات ورفع كفاءة المؤسسات ودعم الابتكار فى مختلف القطاعات، بمشاركة جهات حكومية وشركات تكنولوجيا محلية وعالمية ومؤسسات إقليمية ودولية.

وتناقش المؤتمرات تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى الاتصالات والخدمات المالية والصحة والتعليم والطاقة والزراعة والإعلام، إلى جانب البنية التحتية ومراكز البيانات وتنمية المهارات، كما تتضمن جلسات متخصصة حول الذكاء الاصطناعى فى الصحافة والإعلام.